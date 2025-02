Eén speler van PSV krijgt direct na afloop groot compliment: 'Gewoon geweldige acties'

Noa Lang was woensdagavond zeer belangrijk voor PSV, dat met 3-1 won van Juventus en de achtste finale heeft bereikt in de Champions League. De vleugelaanvaller tekende voor een assist en was bijzonder bedrijvig aan de linkerkant. Er is direct na afloop dan ook veel lof voor Lang bij Ziggo Sport.

''Moeten we het ook niet over Noa Lang hebben? Die speelde toch echt goed vandaag'', vraagt verslaggever Hélène Hendriks als ze PSV een ereronde door het Philips Stadion ziet maken na de spectaculaire overwinning in de tussenronde van de Champions League.

Ja, zeker. Maar dat gaven we in de rust al aan'', is André Ooijer onder de indruk van de prestatie van Lang tegen Juventus. ''Hij komt een paar keer lekker mee terug en verdedigt goed.''

''Maar ook zijn aanvallende acties'', vervolgt de oud-verdediger van PSV zijn analyse. ''In het begin hadden we het er op de tribune over. Hij zoekt een paar keer zijn actie op, dat hij tegen vier man staat. Haal hem er even uit naar de andere kant dan. Maar uiteindelijk zijn zijn acties gewoon geweldig.''

''Hij is heel belangrijk geweest, en had die assist natuurlijk'', vult Boudewijn Zenden aan. ''Hij wilde inderdaad acties maken tegen vier man, dat is niet altijd de beste keus. Maar hij deed het met flair en heeft ontzettend hard gewerkt.''

Lang en zijn ploeggenoten poseerden na afloop van de 3-1 overwinning op Juventus voor de foto, met op de achtergrond de tribune met de fanatieke supporters van PSV.

De uitblinkende Lang tekende voor de assist op de uitblinkende Ivan Perisic, die PSV op 1-0 schoot. De vleugelaanvaller scoorde zelf niet, maar bleef onvermoeibaar strijden en kreeg applaus toen Peter Bosz de moegestreden buitenspeler voortijdig naar de kant haalde.