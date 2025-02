De training van sc Heerenveen werd maandag voor het eerst dit seizoen niet geleid door Robin van Persie, die op dezelfde dag werd gepresenteerd als nieuwe coach van Feyenoord. Niet iedereen bij Heerenveen is rouwig om het plotse vertrek van de hoofdtrainer.

Andries Noppert kwam maandag met opgeheven hoofd naar de training in Heerenveen. "Een gevoel dat me nieuwe kansen geeft”, omschrijft de keeper de situatie voor de camera van ESPN.

Noppert verloor onder Van Persie aanvankelijk de concurrentiestrijd met Mickey van der Hart, maar kwam gaandeweg het seizoen toch in het doel van Heerenveen. Dat duurde slechts zes wedstrijden, toen Van Persie toch weer voor Van der Hart koos.

De relatie tussen Van Persie en Noppert stond onder druk, zo geeft laatstgenoemde toe. "Ik hoef niet onder stoelen of banken te steken dat afgelopen periode lastig is geweest. Ik ben daar zelf bij geweest, dat snap ik ook."

Het is nog onduidelijk wie de nieuwe trainer van Heerenveen wordt. Noppert hoopt in ieder geval op een nieuwe kans. "Het is wel fijn dat er op dat gebied weer een ander komt die hopelijk voor jou kiest. Dat moet ik zelf laten zien."

Noppert kon zich lang niet altijd vinden in de visie van Van Persie. "We kunnen wel concluderen dat wij over een aantal dingen anders dachten en naar keken. Het boterde daardoor niet altijd."

De dertigjarige doelman wil echter niet naschoppen. "Het is heel makkelijk om achteraf dingen te gaan zeggen, nu hij weg is. We staan hier nu weer met een fris gevoel. We kunnen achteruit blijven kijken, alleen ik kijk liever vooruit."