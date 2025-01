Edwin van der Sar staat open voor terugkeer in de voetballerij: ‘Het begint wel meer te kriebelen’

Edwin van der Sar laat in gesprek met De Coen & Sander Show op radiozender JOE weten dat hij openstaat voor een terugkeer in de voetballerij. De voormalig topkeeper kreeg in 2023 een hersenbloeding, maar laat weten dat het nu weer goed met hem gaat. Van der Sar is er nog niet over uit wat voor baan hij ambieert.

“Het eerste halfjaar was natuurlijk lastig. Ik heb veel onderzoeken gehad en veel hersteltrainingen gedaan”, blikt de voormalig international terug op een moeilijke periode. “Dat is heel goed gelukt en vanaf kerst 2023 ben ik leuke dingen gaan doen, wat de bedoeling was toen ik bij Ajax stopte. En dat bevalt tot nu toe eigenlijk heel goed”, aldus Van der Sar.

De voormalig Manchester United-keeper krijgt de vraag voorgelegd of de schrik er bij hem nog in zit. “Eigenlijk totaal niet. Er waren veel mensen die zeiden: ‘Ik ben mij helemaal wild geschrokken, hoe gaat het met je?’, maar dat heb ik zelf eigenlijk helemaal niet gehad. Ik ben nogal rustig van aard. Ik heb alles over mij heen laten komen en het herstel is gelukkig goed gegaan, dus ik mag van geluk spreken”, klinkt een dankbare Van der Sar.

De 54-jarige ex-algemeen directeur van Ajax geeft een kijkje in zijn huidige leven. “Ik kijk zeker vooruit. We leven zoals we bijna nooit geleefd hebben. Je hebt nu natuurlijk al een tijdje geen werk, dus het is ook niet dat mijn telefoon op trillen staat”, laat hij weten.

“Ik had dit natuurlijk met jullie afgesproken, maar ik had geen wekker gezet. Dus ik moest vanmorgen even plassen en ik denk: waarom trilt mijn telefoon om half 9?”, lacht Van der Sar.

Het ijskonijn, zoals de bijnaam van de boomlange keeper luidt, geeft aan een baan in de voetballerij te overwegen. “Het begint wel iets meer te kriebelen, het werken in een team. Ja. Eigenlijk wel. Maar ik moet voor mezelf denken: wil je weer 40, 50, 60-uren baan of doe je wat projectjes? Langzamerhand denk ik toch dat voetbal weer een beetje aantrekt. Maar ik heb de allermooiste baan al gehad in Nederland..”, stelt Van der Sar.

“Ik heb het eigenlijk prima zo. Als er wat komt, dan leggen we het naast elkaar neer en vergelijken we het. En dan gaan we daarna wel kijken”, sluit de 130-voudig international van Oranje af.