Earnest Stewart liep doelwit mis: ‘Het is niet dat ik niet naar PSV wilde’

Donderdag, 7 september 2023 om 13:38 • Wessel Antes • Laatste update: 13:54

Charles De Ketelaere heeft in de Italiaanse media gesproken over de interesse die PSV in hem had deze zomer. De 22-jarige Belg wist tot op heden niet te slagen bij AC Milan, dat hem dit seizoen bij Atalanta heeft gestald. PSV toonde ook interesse in De Ketelaere, maar greep uiteindelijk naast zijn diensten. De Eindhovenaren zelf gingen uiteindelijk in zee met diverse andere smaken als Malik Tillman en Hirving Lozano. Laatstgenoemde maakte wél de overstap vanuit de Serie A naar de Eredivisie.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport blikt De Ketelaere terug op de onrustige transferzomer rondom zijn persoon. Ook PSV is onderwerp van gesprek. “Ik wilde mezelf bewijzen bij een nieuwe club. Het is niet zo dat ik niet naar PSV wilde of naar andere clubs, maar ik wilde heel graag naar Atalanta. De hele zomer lang werd er onderhandeld. Ik vroeg mezelf af of ik voor mijn kans moest gaan, of dat ik mezelf moest bewijzen bij een ander team. Die tweede optie gaf me een beter gevoel, al helemaal toen Atalanta zich meldde. Ik speel hier dichter bij het doel, dus kan ik de beste versie van mezelf laten zien.”

Voor Milan kwam De Ketelaere tot dusver veertig keer in actie. De Belgisch international wist nog niet te scoren, wel leverde hij eenmaal een assist af. De Ketelaere is zelfkritisch. “Het ligt ook aan mij dat het niet lukte bij Milan. Ik had niet verwacht zo'n seizoen te draaien, maar ik heb geen spijt van mij transfer. Ik haalde mijn niveau niet en mijn rol als wisselspeler hielp me ook niet verder.” Milan betaalde in de zomer van 2022 maar liefst 36,5 miljoen euro om De Ketelaere los te weken. Atalanta huurt hem dit seizoen voor 3 miljoen euro.

In Bergamo wil De Ketelaere zijn vertrouwen weer terugvinden. De linkspoot kreeg tijdens zijn periode in Milaan behoorlijk wat kritiek te verwerken. “Ik lees niet altijd de kranten en ik probeer me ervoor af te sluiten, maar je vangt toch op wat er over je gezegd wordt. Dat liet me niet koud en dat ik niet scoorde was ook een probleem. Mensen willen doelpunten en assists zien, ze kijken niet naar andere prestaties.” Voor Atalanta staat De Ketelaere na drie duels op één doelpunt en één assist.