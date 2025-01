Duivels dilemma Ajax verklaard: 'Club wil Brian Brobbey liever houden, maar...'

Intern bij Ajax zal het in de slotfase van de lopende transferwindow een van de meest prangende vraagstukken zijn: moet de club overgaan tot een verkoop van Brian Brobbey aan West Ham United of kan het de aanvaller beter behouden? Cristian Willaert biedt in de ESPN-podcast Tekengeld de nodige duiding over het dilemma van Ajax.

Het nieuws kwam afgelopen week aardig uit de lucht vallen: Premier League-ploeg West Ham aast op de talentvolle, maar naar doelpunten zoekende spits. The Hammers zouden Brobbey maar wat graag huren van Ajax.

Willaert weet dat niet alleen West Ham in de markt is voor de vaste eerste keus in de punt van de aanval van Francesco Farioli. "Het gaat om meerdere clubs uit Engeland. Er is ook een club uit Frankrijk en ook uit andere landen zijn er clubs die echt serieus geïnteresseerd zijn in Brobbey." In eerdere stadia werden Tottenham Hotspur, Olympique Marseille en AS Roma aan de sterke doelpuntenmaker gelinkt.

Het oorspronkelijke voorstel van West Ham, waarbij de Londenaren Brobbey huren van Ajax, is wat de Eredivisionist betreft niet bespreekbaar. "Het probleem is dat Ajax en Brobbey pas zaken willen doen als het om een directe verkoop gaat", aldus de verslaggever, die toevoegt dat ook verhuur met een verplichte optie tot koop tot de mogelijkheden behoort.

Ajax verlangt naar verluidt een transfersom van tussen de 30 en 35 miljoen euro om Brobbey van de hand te doen. "Er is geen enkele club die zich op het moment wil committeren aan zo'n bedrag. Clubs willen een verhuurconstructie met een optie die niet verplicht is", zo weet Willaert.

Een vertrek van de eerste centrumspits is wat de Amsterdammers betreft dus niet volledig uitgesloten, maar geniet niet de voorkeur. "Ajax wil hem liever behouden, maar het weet ook dat het de selectie in balans wil brengen. Wat is Brobbeys waarde als hij straks nog een half jaar niet goed presteert? Hem verkopen voor een heel goed bedrag zou een manier kunnen zijn om de selectie te kunnen herstructureren." Het is publiek geheim dat Ajax zich deze winter wil versterken met een linksbuiten, terwijl ook een nieuwe rechtsback met open armen ontvangen zou worden.

"Alex Kroes (technisch eindverantwoordelijke bij Ajax, red.) heeft in een klein comité gezegd: 'Ik ga dat nog regelen. We gaan een paar middenvelders verhuren of verkopen en vervolgens gaan we die rechtsback halen.' Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag", sluit Willaert zijn uitleg af.