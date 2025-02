Robin van Persie heeft in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media géén speciale 'Feyenoord-clausule' in zijn contract bij sc Heerenveen, zo meldt ESPN-verslaggever Sinclair Bischop. Feyenoord voerde donderdag opnieuw gesprekken met Heerenveen over de overname van de trainer, maar er zijn nog een aantal plooien glad te strijken.

Feyenoord is in de zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen Brian Priske uitgekomen bij Van Persie. De oud-spits wil dolgraag terugkeren naar Feyenoord. "Feyenoord wil. Robin van Persie wil. De bal ligt nu bij Heerenveen", zegt Bischop.

Van Persie vertrok afgelopen zomer bij Feyenoord, waar hij in de jeugdopleiding van de club zijn eerste stappen als trainer zette. Van Persie tekende bij Heerenveen tot medio 2026 en liet daarbij géén clausule opnemen om terug te mogen naar Feyenoord.

Heerenveen kan daardoor een forse afkoopsom vragen voor Van Persie. De Friezen weten dat Feyenoord de afgelopen weken behoorlijk wat miljoenen hebben opgehaald met de verkoop van Santiago Gimenez en het bereiken van de achtste finale in de Champions League.

Feyenoord wil Van Persie per direct overnemen. De Rotterdammers hopen vrijdag een akkoord te bereiken met Heerenveen. Van Persie zou dan maandag voor het eerst voor de spelersgroep van Feyenoord staan. Pascal Bosschaart zal de wedstrijd van komende zaterdag tegen Almere City FC in ieder geval nog leiden.

Heerenveen, dat zelf komend weekend vrij is, moet in razend tempo een nieuwe trainer zoeken. "Ze zijn bezig met Robin Veldman en Ole Tobiasen, maar Heerenveen is ook niet gek. Ze willen een afkoopsom zien voor Van Persie", aldus Bischop.

"Heerenveen wordt nu wat overvallen en moet ineens op zoek naar nieuwe mensen, want niet alleen Van Persie vertrekt. Zo gaan ook Yöri Bosschaart, de broer van Pascal Bosschaart, en zijn rechterhand Brian Pinas mee naar Rotterdam."