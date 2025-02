Duel met Ajax houdt nare nasmaak over voor Paul Simonis: 'Ik ben er ziek van'

Go Ahead Eagles kan woensdagavond tegen PSV niet beschikken over middenvelder Jakob Breum. De 21-jarige Deen liep zondagmiddag tegen Ajax een voetbreuk op en zal hieraan geopereerd worden.

Breum was dit seizoen al bij vijftien doelpunten betrokken. De Deen maakte tien doelpunten en gaf vijf assists. Hij zal dit seizoen niet meer in actie komen voor de ploeg uit Deventer en dit betekent dan ook dat hij blijft steken op 28 wedstrijden.

Trainer Paul Simonis geeft aan bij De Telegraaf dat hij enorm baalt van het wegvallen van Breum. “Ik ben er echt ziek van. Aan het begin van het jaar is het team op de schop gegaan, in de winterstop raak je je topscorer kwijt, en dan raak je nu je andere topscorer kwijt.

Naast belangrijke doelpuntenmakers ontbreken er nog meer spelers bij Go Ahead. Søren Tengstedt, Finn Stokkers en Luca Everink zullen allemaal ontbreken voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen PSV.

Simonis geeft aan dat het moeilijk is voor zijn club om deze verliezen op te vangen. “Dit is wel een enorme tegenslag. Het geeft ook weer ruimte aan andere jongens om weer op te staan, al houdt dat natuurlijk wel ergens een keer op. Je verliest zoveel kwaliteit.”

Er is ook goed nieuws voor Kowet. Oscar Pettersson zit voor het eerst bij selectie. De Zweed kwam deze winter over van het Zweedse IFK Göteborg, maar had nog last van een liesblessure.

PSV tegen Go Ahead Eagles begint woensdagavond om 20:00 uur. De winnaar van dit duel neemt het maandag 21 april om 18:00 uur in de finale op tegen de winnaar van Heracles Almelo - AZ. Deze wedstrijd vindt donderdagavond plaats vanaf 20:00 uur.