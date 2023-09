Driessen ziet flink verbeterpunt bij Ajacied: ‘Heel erg met zichzelf bezig'

Vrijdag, 22 september 2023 om 21:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:09

Valentijn Driessen is vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf kritisch op het optreden van Jay Gorter tegen Olympique Marseille (3-3). De chef voetbal zag de Ajax-doelman een aantal fraaie reddingen verrichten, maar tevens een paar gekke dingen doen. Driessen weet dan ook nog niet of Gorter de ideale eerste keus onder de lat is voor trainer Maurice Steijn.

"Wat vind je van Gorter?", vraagt Mike Verweij in de podcast van de landelijke krant. "Ik moet eerlijk zijn: hij had een aantal goede reddingen. Maar dat die verdediging absoluut niet goed staat, vind ik ook een verantwoordelijkheid van de keeper. Natuurlijk weet ik wel dat Gorter niet in het Kroatisch kan coachen (naar Josip Sutalo en Borna Sosa, red.), maar wel in het Engels. Ik heb nog steeds sterk het idee, hij slaat te veel naar het midden ook in plaats van naar de zijkant, dat hij blij is met die redding. Dat hij heel erg met zichzelf bezig is en niet met alles wat er om hem heen gebeurt."

Verweij velt een minder hard oordeel over Gorter. "Het is een jonge jongen", doelt de clubwatcher op het feit dat de Ajacied pas 23 jaar oud is. "Ze zeggen niet voor niets dat keepers naarmate ze ouder worden steeds beter worden." Driessen verlegt de aandacht vervolgens weer naar de Europa League-clash met Marseille. "Het was opvallend dat hij geblesseerd raakte en toen die Duitser (Diant Ramaj, red.) moest warmlopen. En niet Remko Pasveer."

"Misschien dat Maurice Steijn het deed voor het publiek in het stadion. Zo van: dit is de man van 10 miljoen euro die toch nooit gaat spelen. Die mag even rondlopen en zich laten zien, want Gorter gaat toch wel door", zoekt Verweij naar een verklaring voor het warmlopen van Ramaj. Gorter hoefde inderdaad niet gewisseld te worden tegen de Fransen, die mede door een dubbelslag van Pierre-Emerick Aubameyang een punt meenamen uit de Johan Cruijff ArenA.