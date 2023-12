Drenthe maakt bezwaar tegen Feyenoord-filmpje van ESPN: ‘Gaat nergens over’

Royston Drenthe is niet blij met de video die ESPN maandag plaatste naar aanleiding van de Europa League-loting. Feyenoord werd andermaal aan AS Roma gekoppeld, ditmaal voor de tussenronde van het toernooi. "Wel echt AS Roma-fan-achtig dit filmpje", vindt Drenthe.

Feyenoord speelde in het seizoen 2021/22 de Conference League-finale tegen AS Roma, die met 1-0 verloren ging. Een jaar later kwamen de Rotterdammers in de halve finale van de Europa League net tekort in Rome.

"Feyenoord speelt voor het derde (!) jaar op rij tegen AS Roma in Europa", luidt de caption van ESPN bij de video waar Drenthe bezwaar tegen maakt. Het filmpje toont een huilende Luis Sinisterra na de verloren Conference League-finale en een balende Danilo na de verloren halve finale in de Europa League van vorig jaar in het Stadio Olimpico. De spelers van AS Roma komen alleen juichend in beeld.

Dat schiet in het verkeerde keelgat bij Drenthe, die geboren werd in Rotterdam en tussen 2005 en 2007 in het eerste van Feyenoord speelde. "Dit gaat nergens over, maar goed", zegt de 36-jarige Drenthe.

