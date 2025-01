Aston Villa heeft haar interesse in Donyell Malen bekendgemaakt bij zijn management, zo meldt BILD woensdagmiddag. De 25-jarige aanvaller van Borussia Dortmund wil volgens het Duitse medium ‘liever vandaag dan morgen’ vertrekken bij die Borussen. Ook FC Barcelona is naar verluidt geïnteresseerd.

Malen kwam dit seizoen tot dusver twintig keer in actie voor de Duitsers. De ex-PSV’er was verantwoordelijk voor vijf goals en één assist, maar voelt zich volgens BILD niet thuis bij Dortmund. Een winters vertrek is daarom mogelijk een passende oplossing.

“De eigenzinnige Nederlander wordt in het team gezien als een eenling”, schrijft het Duitse medium. Bovendien zou de wisselvallige vorm van Malen een doorn in het oog zijn voor trainer Nuri Sahin.

Aston Villa kan deze maand uitkomst bieden voor Malen. The Villans staan momenteel op de negende plaats in de Premier League. In de Champions League gaat het het team van Unai Emery beter af. Aston Villa bezet de vijfde plaats in het miljardenbal.

Dortmund zou ‘zeker’ akkoord gaan met een transfersom tussen de 25 en 30 miljoen euro, zo schrijft BILD. Malen ligt nog tot medio 2026 vast bij de huidige nummer zes van de Bundesliga.

Die Borussen deden in de zomer van 2021 zaken met PSV en legden dertig miljoen euro neer voor de 41-voudig international. Malen moest de naar Manchester United vetrokken Jadon Sancho doen vergeten in het Signal Iduna Park, maar is daar dus niet in geslaagd.