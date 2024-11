Dominant Bayern München verslaat Paris Saint-Germain dankzij fout Safonov en rode kaart Dembélé

Bayern München heeft dinsdagavond een zwaarbevochten maar terechte zege op Paris Saint-Germain behaald. Der Rekordmeister was dankzij een treffer van Kim Min-jae met 1-0 te sterk voor de Parijzenaren, die door de nederlaag 26ste staan en dus virtueel uitgeschakeld zijn. Bayern klimt naar de twaalfde plaats en heeft nog volop perspectief om zich direct voor de volgende ronde van de Champions League te plaatsen.

Bij Bayern viel op dat Michael Olise genoegen moest nemen met een reserverol. Trainer Vincent Kompany gaf de voorkeur aan Leroy Sané, die de voorhoede vormde met Jamal Musiala, Kingsley Coman en spits Harry Kane. PSG trad aan in een verkapte 4-4-2-formatie, met Warren Zaïre-Emery als verkapte rechtsbuiten. Gianluigi Donnarumma moest net als afgelopen weekend tegen Toulouse plaatsnemen op de bank. Trainer Luis Enrique gaf de voorkeur aan de Rus Matvey Safonov.

Spectaculair was de eerste helft niet te noemen. PSG zakte in en en wachtte af wanneer Bayern ruimte zou laten voor een tegenaanval, maar dat gebeurde sporadisch. Aan de bal stelden de Duitsers bovendien teleur. Wat dat betreft paste dribbel van Coman totaal niet in het spelbeeld. De Fransman zette een schitterende dribbel in, passeerde meerdere PSG'ers en schoot uiteindelijk net naast.

De eerste kansen voor PSG waren direct groot. Dembélé zag zijn inzet na een counteraanval knap gekeerd worden door Manuel Neuer, die daarna opgelucht ademhaalde toen de rebound ternauwernood werd naast geknald door João Neves. Aan de andere kant was het vervolgens raak voor Bayern. Safonov tastte volledig mis bij een hoekschop van Joshua Kimmich, waardoor Kim zonder enige moeite kon binnenkoppen: 1-0.

Bayern had niet veel later ook op 2-0 kunnen, misschien wel moeten komen in de eigen Allianz Arena. Neuer liet zien nog altijd over een schitterende trap te beschikken en lanceerde Coman, die Hakimi te snel en slim af was en oog in oog met Safonov kwam te staan. De aanvaller probeerde het met een lobje, dat net over ging. Het laatste gevaar voor rust kwam van de voet van Sané, die eerste enkele meters over schoot en een ogenblik later in de handen van Safonov.

Tien minuten na rust kwam PSG flink in de problemen. Dembélé zag zijn inzet gekraakt worden en in een poging de bal te heroveren raakte hij Alphonso Davies. Dembélé kreeg zijn tweede gele kaart en mocht gaan douchen. In de nasleep daarvan kreeg PSG-aanvoerder Achraf Hakimi geel. Toch kwam PSG enigszins dicht bij de gelijkmaker, toen een vrije trap gevaarlijk voor het doel van Neuer opdook. Nuno Mendes raakte de bal niet goed en liet daarmee een prima kans liggen.

Bayern bleef uiteraard gevaarlijk tegen de tien Parijzenaren. Na een onderschepping van Neuer op het middenveld (!) kwam de bal aan de linkerkant van het veld terecht. Na enkele korte combinaties schoot Musiala net een metertje over. Diezelfde Musiala had even later de pech dat Safonov zijn schot tegen de paal werkte. Bayern gaf het in de slotfase niet meer weg.