Dit is wat Francesco Farioli zegt over grootste nederlaag ooit van Ajax tegen FC Utrecht

Francesco Farioli wil de zware nederlaag tegen FC Utrecht zo snel mogelijk vergeten. De Italiaan vindt dat de score geen recht doet aan het veldspel van de Amsterdammers.

“We wisten dat het een zware wedstrijd zou worden. De uitslag is hard en doet geen recht aan de prestatie van het team. De eerste helft was erg intens. We wonnen veel duels en verdedigden goed, maar we wisten onze kansen niet te benutten”, analyseert Farioli voor de camera van ESPN.

“Bij Ajax is het normaal dat zulke nederlagen veel losmaken”, stelt de 36-jarige Italiaan. “We moeten naar het grotere plaatje kijken en deze nederlaag, net als de overwinningen eerder dit seizoen, achter ons laten. We moeten verder met het plan. Het is de eerste nederlaag in vijftien Eredivisie-wedstrijden”, constanteerd Farioli.

De Ajax-trainer vond de wedstrijd vergelijkbaar met de eerdere ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA dit seizoen. “Het was bijna hetzelfde als in de Johan Cruijff ArenA dit seizoen. We hadden dezelfde dynamiek, veel controle en gevaar. De eerste keer dat ze gevaarlijk werden scoorden ze gelijk. Eerder dit seizoen wisten we dat nog om te draaien, maar vandaag lukte dat niet.”

Farioli gaat vervolgens in op zijn wisselbeleid. “We wilden na de 2-0 wat forceren met Brobbey en Weghorst samen op het veld. We konden meer voorzetten geven en via de zijkanten spelen. Helaas leverde het geen doelpunt op. Nog vier finales, nog vier gevechten”, sluit de trainer van Ajax af.