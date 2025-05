Feyenoord gooit kaartverkoop op de schop: '30.000 wachtenden is niet wat je wil'

Feyenoord treedt op woensdag 14 mei tegen RKC Waalwijk niet aan in het traditionele tenue met rood en wit. Rijnmond meldt vrijdag dat het elftal van Robin van Persie die avond een speciaal groen-wit herdenkingstenue draagt, dit als verwijzing naar het bombardement op Rotterdam die dag precies 85 jaar geleden.

In samenwerking met de supportersvereniging van Feyenoord wordt tegen RKC ook een grootschalige spandoekenactie op touw gezet. Hiermee wordt het bombardement tijdens de Tweede Wereldoorlog en de herrijzenis van Rotterdam in beeld gebracht.

In dat kader heeft Feyenoord ervoor gekozen om éénmalig in het uittenue aan te treden, in de kleuren van de stad Rotterdam. In het midden van het uitshirt staat het logo van Zadkine afgebeeld.

Seizoenkaarten

Feyenoord staat eerst zondag tegenover PSV, dat in een uitverkochte Kuip vecht voor de titelkansen. ''Onze seizoenkaartcampagne is deze week van start gegaan. Daarin zijn er wat dingen veranderd'', verduidelijkt commercieel directeur Ruud van der Knaap bij de regionale zender.

''Vanaf aankomend seizoen is het alleen mogelijk om digitaal je kaartje op te halen, niet meer met een pasje. We hadden de afgelopen paar jaar een dubbele waarheid met pasjes en mobiel. Nu kan iedereen via de app zijn kaart beheren en doorsturen'', zo legt de Feyenoord-directeur uit.

''Je kunt nog wel een pasje aanschaffen, maar dat is een collectorsitem voor je verzameling. Je krijgt er geen toegang meer mee tot het stadion'', geeft Van der Knaap mee aan het Feyenoord-legioen. De bestuurder benadrukt daarnaast dat het niet mogelijk is een seizoenkaart aan te vragen voor komend seizoen.

''In de afgelopen paar seizoenen zagen we dat 99,5 procent van de seizoenkaarthouders verlengt. Zo hielden we er 200-300 over, met 30 duizend man daarvoor in de wachtrij. Dat is niet wat je wil. Nu gooien we die kaarten voor elke thuiswedstrijd in de vrije verkoop. Zo komen er 20-25 keer per seizoen 300 kaarten beschikbaar'', aldus Van der Knaap.

De prijzen voor losse kaarten komen iets lager te liggen. ''Zodat de drempel om Feyenoord-wedstrijden te bezoeken laag blijft. We weten dat we nog minstens 15 jaar in De Kuip moeten en willen voetballen. Dus er moet flink wat energie en geld in onderhoud en dingen verbeteren.''