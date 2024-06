Dit bedrag ontvangt Go Ahead Eagles als Hake naar Manchester United vertrekt

Dit bedrag ontvangt Go Ahead Eagles als René Hake inderdaad naar Manchester United vertrekt

Go Ahead Eagles ontvangt wegens een clausule in het contract van René Hake ‘een paar ton’ als hij inderdaad de overstap naar Manchester United maakt. Dat meldt het Algemeen Dagblad. De 52-jarige trainer van Kowet ziet de rol van assistent-trainer van Erik ten Hag ‘helemaal zitten’, waardoor niets een overgang nog in de weg lijkt te staan.

Fabrizio Romano meldde eerder op de middag plots dat the Red Devils de technische staf willen uitbreiden met Hake. Die interesse speelt ‘sinds een paar dagen’, schrijft het AD. “Hake ziet het na een uitgebreid gesprek met Ten Hag helemaal zitten om op Old Trafford als assistent aan de slag te gaan”, klinkt het.

“Daarom zijn de onderhandelingen al in volle gang en is de verwachting dat Hake en de Engelse gigant er op korte termijn uit gaan komen.” De in Coevorden geboren trainer beschikt over een clausule in zijn contract waardoor Manchester United hem voor ‘een paar ton’ los kan weken bij Go Ahead.

Hake en Ten Hag kennen elkaar van FC Twente, waar ze samen in de jeugdopleiding werkten. Eerstgenoemde beleefde dit seizoen een ongekend succesjaar met Kowet, dat hij via de play-offs om Europees voetbal naar de tweede voorronde van de Conference League loodste. Daar wacht het Noorse SK Brann.

De kans lijkt dus klein dat Hake dat tweeluik nog mee gaat maken als trainer van Go Ahead, aangezien de voorbereiding van Manchester United op korte termijn van start gaat. De trainer zat sinds de zomer van 2022 als eindverantwoordelijke in de dug-out van de club uit Deventer. Na 75 wedstrijden lijkt een afscheid aanstaande.

Nederlandse enclave op Old Trafford

Met Erik ten Hag en Mitchell van der Gaag treft Hake in ieder geval twee landgenoten in de technische staf van Manchester United, maar de kans is zeer groot dat daar ook nog een derde bijkomt.

Ook Ruud van Nistelrooij is namelijk op weg naar the Red Devils, zo werd eerder al duidelijk. De ex-trainer van PSV leek in zee te gaan met Burnley als hoofdtrainer, maar verkiest een rol als rechterhand van Ten Hag boven een dienstverband op Turf Moor.

