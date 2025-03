Deze scheidsrechter fluit AZ - Feyenoord; Danny Makkelie naar Ajax

Jeroen Manschot fluit AZ – Feyenoord, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. De 42-jarige scheidsrechter wordt geassisteerd door Stefan de Groot en Murat Kucukerbir. Ingmar Oostrom is de VAR van dienst.

Manschot floot dit seizoen tot dusver drie wedstrijden van Feyenoord en één van AZ. De leidsman was de arbiter tijdens PSV – Feyenoord in de Johan Cruijff Schaal, FC Groningen – AZ (0-0), Feyenoord – sc Heerenveen (3-0) en Feyenoord – Almere City (2-1).

Manschot floot tot dusver 24 wedstrijden dit seizoen. Daarin gaf hij 72 gele kaarten, 1 rode prent en 9 penalty’s.

De ploeg van Robin van Persie kan de achterstand op PSV terugbrengen tot vijf punten als het duel met FC Groningen van woensdagavond wordt gewonnen. Mocht dat gebeuren, dan is Feyenoord weer helemaal terug in de race om de tweede plaats. Later dit seizoen staat er nog een thuisduel met PSV op het programma voor de Rotterdammers.

AZ doet op zijn beurt nog mee om de derde plek. De achterstand op nummer drie FC Utrecht bedraagt momenteel zeven punten, al hebben de Alkmaarders wel één wedstrijd minder gespeeld.

Overige aanstellingen

Danny Makkelie gaat met zijn team naar de Johan Cruijff ArenA om Ajax – NAC Breda in goede banen te leiden. Bas Nijhuis hanteert de fluit bij FC Groningen – PSV.