Devyne Rensch beleeft prima debuut voor AS Roma, dat treffer van ex-Ajacied te boven komt

Devyne Rensch heeft een goed debuut voor AS Roma achter de rug. De van Ajax overgekomen rechtsback begon direct in de basis tegen Udinese, dat met 1-2 verslagen werd. Een andere ex-Ajacied, Lorenzo Lucca, opende de score voor de thuisploeg, waarna Lorenzo Pellegrini en Artem Dovbyk vanaf de strafschopstip voor de Romeinse zege zorgden. Rensch, die balvast was en verdedigend niet in de problemen kwam, ziet Roma stijgen naar de negende plaats. Udinese is de nummer elf in de Serie A.

Rensch startte rechts op het vijfmansmiddenveld (3-5-2), dat verder bestond uit Niccolo Pisilli, Manu Koné, Pellegrini en Angeliño. De eenzame spits Artem Dovbyk werd in zijn rug gesteund door Tommaso Baldanzi. Paulo Dybala kreeg een reserverol toebedeeld. Bij Udinese vormde Lucca een spitsenkoppel met Florian Thauvin. Onder meer Jurgen Ekkelenkamp en Alexis Sánchez begonnen op de bank.

Na nog geen zeven minuten liep Udinese-verdediger Isaak Touré een ogenschijnlijk zware blessure op na een onschuldig lijkend duel met Pisilli. Touré moest per brancard van het veld gedragen worden en werd vervangen door Christian Kabasele. Sportief gezien viel er in de eerste twintig minuten niets te beleven.

Roma kwam wat beter in de wedstrijd en meldde zich steeds vaker rond de zestien van Udinese, wat de bezoekers hun eerste goede kans opleverde. Dovbyk gaf precies goed mee aan Rensch, die zijn man uitspeelde en met zijn mindere linker uithaalde richting de verre hoek. Udinese-doelman Razvan Sava had zijn vingertoppen nodig om de poging van de ex-Ajacied te keren.

Roma kreeg de smaak te pakken en kwam opnieuw dicht bij de voorsprong, toen Pisilli een uitstekende voorzet van Angeliño naast kopte. Udinese werd hier en daar dreigend uit spelhervattingen, en wist uit één van die spelhervattingen tien minuten voor rust toe te slaan. Lucca nam een vrije trap van Sandi Lovric op zijn borst aan, draaide en schoot keihard raak achter de kansloze Mile Svilar: 1-0.

Vlak na rust zat het Roma mee, toen een voorzet door Pellegrini tegen de hand van uitgestoken arm van invaller Kabasele belandde. Omdat dat in de zestien gebeurde, wees arbiter Simone Sozza naar de stip. Pellegrini ging zelf achter de bal staan en stuurde Sava de verkeerde hoek in: 1-1. Een volgende uithaal van Pellegrini, enkele minuten later, was wel een prooi voor Sava.

Diezelfde Sava ging na ruim een uur spelen de fout in. De Roemeen legde het in de race om de bal af tegen invaller Stephan El Shaarawy, die werd aangetikt en een penalty kreeg. Dovbyk meldde zich voor het buitenkansje en schoof de bal de rechteronderhoek in: 1-2.

Bij Udinese werd Jurgen Ekkelenkamp ingebracht, terwijl Rensch in de zeventigste minuut werd afgelost door voormalig PSV-target Nicola Zalewski. Rensch kreeg voor zijn prima debuut een applaus van de meegereisde supporters. Roma had in de slotfase opvallend weinig te duchten van Udinese, en boekt zo zijn eerste uitzege sinds 25 april 2024. Ook toen was de tegenstander Udinese, een ook toen werd het 1-2 in Stadio Friuli.