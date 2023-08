Dessers en Danilo voorkomen blamage Rangers in aanloop naar clash met PSV

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 15:51

Rangers heeft zaterdag de kwartfinales van het League Cup-toernooi bereikt. Cyriel Dessers en Danilo waren trefzeker tijdens een 2-1 zege op eerstedivisionist Morton en voorkwamen daarmee een afgang. Over drie dagen spelen de Schotten het heenduel met PSV in de play-offronde van de Champions League.

Dessers, die net als Sam Lammers in de basis begon, leek vlak na rust de schlemiel te worden toen hij bij een hoekschop een overtreding maakte op een tegenstander. Na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip. Vanaf elf meter stuurde Grant Gillespie doelman Jack Butland vervolgens de verkeerde hoek in: 0-1.

Rangers slaagde er in het restant van het bekerduel uiteindelijk toch nog in om de achterstand weg te poetsen. De thuisploeg kreeg eveneens dankzij de VAR een strafschop, waarna Dessers koel bleef: 1-1. Lammers werd hierna vervangen door Danilo, die zich tot matchwinner kroonde: 2-1.

The Gers kunnen door de zege alsnog met een goed gevoel de eerste ontmoeting met PSV tegemoetzien. De Eindhovenaren treffen Rangers komende dinsdag om 21:00 uur op Ibrox. Een week later staat de return in het Philips Stadion op het programma.