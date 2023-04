Derksen: ‘Dit vindt Ajax niet leuk hoor. Dit is Ajax nog nooit gelukt’

Johan Derksen is onder de indruk van de jeugdopleiding van AZ. De analist van Vandaag Inside vindt het uiterst knap dat de Alkmaarders als eerste Nederlandse club ooit de UEFA Youth League hebben gewonnen. Derksen concludeert dat Ajax jaloers kan zijn op AZ. “Bij Ajax pochen ze altijd over de jeugdopleiding, maar als ze een nieuwe speler moeten hebben komt er een tweederangs buitenlander”, aldus de Snor.

AZ won afgelopen maandag met afgetekende cijfers van Hajduk Split in de finale van de Youth League: 5-0. Jayden Addai, Ernest Poku (2x) en Mexx Meerdink (2x) waren verantwoordelijk voor de Alkmaarse treffers. Derksen vindt de titelwinst een groot compliment voor de clubleiding van AZ. “Ze hebben daar de jeugdopleiding hartstikke goed opgezet”, zegt de analist dinsdagavond aan tafel van Vandaag Inside. “Die club komt er echt aan joh.” Derksen is met name gecharmeerd van Meerdink. “Die schopt er nog even twee in!”

Derksen denkt dat men in Amsterdam jaloers kijkt naar de titelwinst van AZ. “Dit vindt Ajax niet leuk hoor. Dit is Ajax nog nooit gelukt.” De in Heteren geboren journalist ziet dat spelers bij AZ veel meer kansen krijgen om zich te ontwikkelen. “Bij Ajax pochen ze altijd over de jeugdopleiding, maar als ze een nieuwe speler moeten hebben komt er een tweederangs buitenlander”, concludeert Derksen. René van der Gijp haakt in over de jeugd van Ajax. “Die werden laatst toch door Nordsjaelland helemaal weggespeeld?”

Van der Gijp doelt daarmee op de nederlaag van Ajax Onder 17 tijdens de finale van de Future Cup. Het Deense Nordsjaelland, dat bekendstaat om het opleiden van spelers, liet geen spaan heel van de Amsterdamse beloften. Binnen 26 minuten stonden de Amsterdammers met 0-3 achter. Na rust namen de Denen gas terug, waardoor het bij slechts drie tegentreffers bleef. De hogere jeugdteams van Ajax zijn qua prestaties bezig aan een tegenvallend seizoen. Jong Ajax staat momenteel op een teleurstellende vijftiende plek in de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Ajax Onder 17 en 18 tot dusver de leeftijdsgenoten van PSV voor zich moeten dulden.