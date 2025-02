Denzel Dumfries reageert goudeerlijk wanneer hij wordt gevraagd naar de rivaliteit met Theo Hernández

Denzel Dumfries is dit seizoen uitgegroeid tot een van de belangrijkste sterkhouders van Inter. In een uitgebreid interview met GOAL gaat de 28-jarige Nederlander in op zijn ontwikkeling in Italië, de titelkansen van Inter en zijn felle rivaliteit met Theo Hernández.

Dumfries maakte in de zomer van 2021 de overstap van PSV naar Inter. De rechtsback is inmiddels bezig aan zijn vierde seizoen in Milaan, waar hij zich helemaal thuis voelt. “Ik hou van de stad, onze fans en het is een eer om voor Inter te spelen. Twee van mijn kinderen zijn hier ook geboren. Ik ben erg volwassen geworden, completer ook, en ik weet wat er van me wordt verwacht. Maar het is nog niet voorbij.”

Hoewel de 63-voudig Oranje-international altijd heeft beschikt over aanvallende kwaliteiten, is hij dit seizoen pas echt los qua doelpunten. In alle competities was het dit seizoen al acht keer raak. “Ik scoor graag, maar het is voor mij niet essentieel”, vertelt Dumfries. “Aan het begin van het seizoen heb ik tegen mezelf gezegd dat ik beter moest gaan afmaken. Ik heb zeker vooruitgang geboekt.”

Inter staat op dit moment tweede in de Serie A, met twee punten achterstand op koploper Napoli. Toch is dat niet de enige ploeg die Dumfries als concurrent voor de titel beschouwt. “Ook Atalanta doet volop mee. Het is een lang seizoen, waarin we op alle fronten meedoen. We kunnen nog drie prijzen winnen, dat is ons doel.”

Een van die competities waarin Inter nog actief is, is de Champions League. Daaraan werd het tijdens de loting voor de achtste finales vrijdag gekoppeld aan Feyenoord, dat AC Milan op sensationele wijze uitschakelde. Iemand die een grote rol speelde in de return, was linksback Theo Hernández, waarmee Dumfries al langere tijd een rivaliteit uitvecht.

Het tweetal raakte in Milanese derby’s vaker verstrikt in hevige opstootjes en Dumfries toonde al eens een vernederend spandoek van de Fransman tijdens het titelfeest van Inter. “Het is wel duidelijk dat wij elkaar niet zo aardig vinden op het veld en ik kan niet zeggen dat we buiten het veld om wel vrienden zijn”, is Dumfries eerlijk.

“Maar er is wel sprake van wederzijds respect. In de wedstrijd vechten we voor onze kleuren, maar dat hoort er allemaal bij. Buiten het veld hebben we geen problemen, maar op het veld denken we alleen maar aan winnen. Dat is heel normaal in het voetbal. Ik kan niet zeggen dat we elkaar aardig vinden”, besluit hij.