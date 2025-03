De Mos vindt twee jaar Peter Bosz bij PSV lang genoeg en noemt 2 ideale opvolgers

Voor Aad de Mos is het duidelijk: PSV moet na twee seizoenen Peter Bosz een nieuwe trainer aanstellen. De voormalig coach van de Eindhovenaren heeft ook al een eventuele opvolger in gedachten, een trainer die een zeer fraai debuutseizoen kent in de Eredivisie.

Bosz loodste PSV in zijn eerste jaar in Eindhoven op overtuigende wijze naar de landstitel. Dit seizoen begon nog voorspoedig, maar de klad zit er inmiddels behoorlijk in bij de regerend landskampioen. PSV presteert ronduit dramatisch in 2025 en staat inmiddels achter punten achter koploper Ajax.

De Mos krijgt dinsdag in De 538 Ochtendshow de vraag of het einde tijdperk-Bosz is bij een nederlaag tegen Arsenal in de Champions League. ''Ik denk dat er sowieso wordt nagedacht over einde tijdperk-Bosz. Twee jaar Bosz is maximaal. Als je zijn hele CV bekijkt, dan is het twee jaar, of iets minder dan twee jaar. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Olympique Lyon... Noem maar op.''

''Bosz is een goede trainer voor de korte termijn, om direct succes te halen. Dus hij kan op zijn gemak naar Ajax, als Farioli wordt weggekocht'', grapt De Mos, die de lachers op zijn hand krijgt met deze opmerking.

De Mos loopt alvast vooruit op een eventueel zomers vertrek van Bosz bij PSV. De trainer in ruste, die het voetbal nog immer op de voet volgt, ziet in de Eredivisie een trainer rondlopen die volgens hem wel een kans verdient in het Philips Stadion.

''Paul Simonis is een kandidaat bij mij. Ook omdat hij het momenteel goed doet bij Go Ahead Eagles. Zeer goed, met aanvallend voetbal'', schuift De Mos de pas 40-jarige trainer van bekerfinalist Go Ahead naar voren.

De Mos heeft naast Simonis nog een naam in gedachten. ''Dick Schreuder heeft alles om een topcoach te worden. Die mag van mij ook op de lijst. Dat zijn namen die ik zie zitten. Jonge, talentvolle trainers.''