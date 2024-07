Maak kennis met Jeyland Mitchell, de tiener voor wie Feyenoord 2,5 miljoen euro overmaakt naar Costa Rica

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese is al vroeg in de zomer behoorlijk actief op de transfermarkt. Na Anis Hadj Moussa, Gijs Smal, Chris-Kévin Nadje en Julián Carranza is Jeyland Mitchell de vijfde versterking voor het eerste elftal van de Rotterdammers. De negentienjarige verdediger wordt voor liefst 2,5 miljoen euro overgenomen van LD Alajuelense. Maar wie is deze zevenvoudig international eigenlijk? Voetbalzone zocht het uit!

Door Wessel Antes

‘Here we go’, twitterde transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagavond rond een uur of zeven. “Feyenoord heeft een pakketovereenkomst van 2,5 miljoen euro bereikt om Costa Ricaans international Jeyland Mitchell te contracteren. Medische keuring voor het weekend, want Mitchell landt donderdag al in Rotterdam.”

Inmiddels is bekend dat Feyenoord de tiener voor vijf seizoenen aan zich gaat binden. Waar het Duitse Transfermarkt de marktwaarde van Mitchell taxeert op 175.000 euro, gaat hij de boeken in als miljoenenaankoop bij de Stadionclub. Wie zich verder verdiept in Mitchell zal echter snel begrijpen waarom Feyenoord miljoenen investeert om zijn tot medio 2027 doorlopende contract af te kopen.

Waar het allemaal begon

Mitchell (29 september 2004) is geboren in Puerto Limón, een drukke havenstad aan de Caribische kust. De rechtspoot komt uit een ware voetbalfamilie. Zijn opa, Harald Mitchell, was actief bij de Costa Ricaanse profclubs Limonense en Cartaginés. Neef Josué Mitchell (34) is enkelvoudig international en speelt als spits voor Pérez Zeledón. Zelf gaat de kleine Jeyland op vijfjarige leeftijd voetballen bij Limón.

Volgens het Costa Ricaanse La Teja stond Mitchell al snel te boek als een groot talent. In 2020 krijgt de verdediger de kans om aan de slag te gaan in de jeugdopleiding van veertigvoudig landskampioen Deportivo Saprissa, de favoriete club van zijn moeder. De coronapandemie gooit echter roet in het eten, waardoor hij een jaar later alweer terugkeert bij Limón.

Daar slaagt Mitchell er niet in om door te breken in het eerste elftal. Tegenover de dagelijkse krant La Nacion onthulde moeder Mirta drie maanden geleden dat haar zoon in die periode op het punt stond om te switchen naar basketbal. Als zijn favoriete trainer Luis Fernando Fallas aan de slag gaat bij Guanacasteca besluit Mitchell het voetbal toch nog een kans te geven.

Zijn grote doorbraak

Onder Fallas debuteert Mitchell in het seizoen 2021/22 op zijn zeventiende als profvoetballer. Langzaam doet hij ervaring op in de Costa Ricaanse Primera División, tot een meniscusblessure hem in 2022 lange tijd aan de kant houdt. Na 26 officiële wedstrijden in twee jaar kiest hij in juli 2023 voor een stap naar AD Municipal Liberia, waar hij bewust voor slechts een half jaar tekent.

Binnen zes maanden speelt Mitchell zich in de kijker bij Alajuelense, zijn favoriete club, die bekendstaat als een van de grootste clubs van Costa Rica. Wel moet hij zich bij los Leones eerst nog bewijzen in het hoogste beloftenelftal. Wanneer Alexis Gamboa geblesseerd raakt, pakt Mitchell zijn kans met beide handen aan.

Hoe het nu gaat

De tiener debuteert tegen zijn oude club Liberia in de hoofdmacht van Alajuelense. Zijn basisplaats raakt hij niet meer kwijt. Sterker nog: Mitchell speelt zo goed dat bondscoach Gustavo Alfaro hem oproept voor het nationale elftal. Mitchell speelde geen enkele jeugdinterland namens zijn geboorteland, maar staat inmiddels op zeven caps als volwaardig international.

De afgelopen weken was Mitchell in de Verenigde Staten voor de Copa América, zijn eerste eindtoernooi met Costa Rica. De fysiek sterke mandekker begon aan het toernooi met een uitstekende statistiek: in de vier eerste interlands die Mitchell speelde incasseerde Costa Rica geen enkele tegentreffer.

In Californië verlengde Mitchell die statistiek tot vijf wedstrijden zonder tegendoelpunten tegen niet de minste tegenstander: Brazilië. Real Madrid-sterren Rodrygo en Vinícius Júnior werden in het SoFi Stadium tot aan de wc gevolgd door Mitchell, die imponeerde met zijn handelsmerk: een aantal geweldige tackles.

In het tweede groepsduel met Colombia wordt Mitchell weer even met beide benen op de grond gezet. Spits en directe tegenstander Jhon Córdoba (31) is goed voor een doelpunt en een assist, waardoor Costa Rica met 3-0 onderuit gaat. De laatste groepswedstrijd tegen Paraguay wordt nog wel met 2-1 gewonnen, maar vier punten is niet voldoende voor een plek in de kwartfinales van de Copa.

Grootste kwaliteiten

Wie Mitchell heeft zien spelen tijdens de Copa América, zal vooral onder de indruk zijn van zijn fysieke gesteldheid. De 1,87 meter lange verdediger is jaloersmakend sterk voor iemand die over twee maanden zijn twintigste verjaardag viert. Dankzij zijn duelkracht kan Mitchell het vrijwel iedere aanvaller lastig maken.

Daarnaast is Mitchell onwijs snel. Waar het er tegen Brazilië meerdere keren op leek dat hij het zou moeten afleggen tegen Vinícius, liet hij zich geen enkele keer echt kloppen door de snelheidsduivel van de Koninklijke.

Tot slot zijn tackles: diverse supporters van Feyenoord deelden de afgelopen dagen de beelden van Mitchell tegen Vinícius. In de korte fragmenten is te zien hoe de wereldster meermaals wordt afgetroefd door een heerlijke ingreep van Mitchell.

Ruimte voor verbetering

De tackles van Mitchell zijn af en toe nogal wild, waardoor hij zich met regelmaat moet melden bij de vaak toch redelijk coulante Zuid-Amerikaanse scheidsrechters. In zijn eerste vijftig officiële wedstrijden ontving Mitchell negen keer geel.

Eenmaal kreeg Mitchell een tweede gele kaart te zien, waardoor hij met rood van het veld werd gestuurd. Op 16 mei van dit jaar kreeg hij zelfs zijn eerste directe rode kaart in de 88ste minuut van het thuisduel met CS Herediano (1-0 winst), toen hij met een harde overtreding over de schreef ging. In Rotterdam-Zuid zal Mitchell moeten leren om te doseren, zodat hij Feyenoord niet in de problemen brengt.

En nu?

De verwachting is dat Mitchell snel aansluit bij de selectie van Feyenoord, waar hij wordt gezien als directe versterking voor het eerste elftal. De Costa Ricaan hoeft er in principe niet gelijk te staan. Brian Priske, de kersverse hoofdtrainer van de Rotterdamse topclub, heeft met Gernot Trauner en Thomas Beelen al twee uitstekende rechtsbenige centrumverdedigers tot zijn beschikking.

Daarnaast keert Antef Tsoungui terug van een goede uitleenbeurt aan alliantieclub FC Dordrecht. EK-ganger Lutsharel Geertruida zal Feyenoord nog wel verlaten, waardoor het aan Mitchell is om te laten zie hoe snel hij klaar is voor De Kuip.