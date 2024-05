De EK-selectie van Spanje: dit zijn de spelers die maandag kans maken

Het reguliere voetbalseizoen loopt in de meeste landen op zijn einde, en dus wordt de focus langzaam verlegd naar volgende maand: het EK 2024 in Duitsland. De komende weken zullen van alle deelnemende landen de selecties bekend worden gemaakt, iets waar ze tot uiterlijk 7 juni de tijd voor hebben. Welke 26 spelers nemen de bondscoaches mee naar het eindtoernooi, en wie blijven er thuis? Voetbalzone zoomt in op de opties die de bondscoaches van de belangrijkste landen hebben. Met in deze editie: Spanje.

Spanje kende tien à vijftien jaar geleden een geweldige periode, toen achtereenvolgens het EK 2008, WK 2010 én het EK 2012 werden gewonnen. Maar succes duurt niet oneindig: een mindere periode brak aan, en op het WK van 2022 werd het land bijvoorbeeld al in de achtste finales uitgeschakeld door Marokko.

Dat kostte de toenmalige bondscoach Luis Enrique zijn baan. Luis de la Fuente werd zijn opvolger, terwijl de laatste paar spelers van de ‘gouden generatie’ afzwaaiden: Sergio Busquets, Sergio Ramos en Jordi Alba hebben inmiddels een punt achter hun interlandloopbaan gezet.

Met een nieuwe groep, waarin talent en ervaring wordt gecombineerd, presteert De La Fuente tot dusver goed. Vorig jaar zomer won Spanje zelfs de Nations League, door Kroatië na penalty’s te verslaan. Dit jaar gaat het land voor een nieuwe prijs: de vierde Europese titel. Makkelijk zal dat niet worden, want in de groepsfase moet Spanje bijvoorbeeld al zien af te rekenen met titelverdediger Italië, Nations League-finalist Kroatië en Albanië. Met welke spelers gaat De la Fuente dat proberen te doen? Dat wordt maandag bekend, maar Voetbalzone blikt nu alvast vooruit.

Keepers

Voorafgaand aan het EK in 2021 werd Unai Simón gekozen als de nieuwe eerste keeper van Spanje, en sindsdien heeft hij die rol behouden. Toch is de concurrentie niet mals, met onder meer Arsenal-doelman David Raya. Desondanks is de verwachting 'gewoon' dat Simón deze zomer de eerste keeper is in Duitsland.

Ondertussen is Kepa Arrizabalaga zijn plek onder de lat kwijt bij Real Madrid, terwijl Chelsea-goalie Robert Sánchez al langere tijd geblesseerd is. Het is daarom de vraag of zij tot de EK-selectie zullen behoren. Álex Remiro, die in maart tegen Colombia (0-1 nederlaag) zijn interlanddebuut maakte, mag daardoor ook nog blijven hopen.

Opties: Kepa Arrizabalaga (Real Madrid), David Raya (Arsenal), Álex Remiro (Real Sociedad), Robert Sánchez (Chelsea), Unai Simón (Athletic Club).

Unai Simón is al een paar jaar de vaste keeper van Spanje.

Verdedigers

Ondanks dat hij vorig jaar zomer een transfer van Manchester City naar het Saudi-Arabische Al-Nassr maakte, lijkt Aymeric Laporte op het EK ‘gewoon’ op een basisplaats te kunnen rekenen. Waarschijnlijk vormt hij het centrum van de verdediging met Robin Le Normand of Pau Torres.

Ook de backposities zijn met vrij veel zekerheid te voorspellen. Het uitstekende seizoen van Alejandro Grimaldo bij Bayer Leverkusen lijkt te worden beloond met een basisplaats aan de linkerkant, terwijl Dani Caravajal waarschijnlijk de voorkeur boven Pedro Porro krijgt als rechtsback.

De nog maar zeventienjarige Pau Cubarsí mag ook nog van een plekje in de EK-selectie dromen. Het talent brak dit seizoen door bij FC Barcelona, en maakte in maart zijn interlanddebuut tegen Colombia. De 21 jaar oudere Jesús Navas (38 jaar) raakte vorige week geblesseerd aan zijn hamstring, dus het is nog niet helemaal duidelijk of hij op tijd fit is om er deze zomer bij te zijn.

Opties: Dani Carvajal (Real Madrid), Pau Cubarsí (FC Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Aymeric Laporte (Al-Nassr), Robin Le Normand (Real Sociedad), Jesús Navas (Sevilla), Pedro Porro (Tottenham Hotspur), Pau Torres (Aston Villa), Dani Vivian (Athletic Club).

Alejandro Grimaldo, hier in duel met Jhon Arias (Colombia), won dit seizoen de landstitel en DFB-Pokal met Bayer Leverkusen en mag hopen op een basisplaats op het EK.

Middenvelders

Er bestaat weinig twijfel over wie de beste speler van Spanje is richting het EK: Rodri is als verdedigende middenvelder van onschatbare waarde voor Manchester City, terwijl hij voorin ook nog wel eens belangrijk is met een beslissend doelpunt.

Welke spelers samen met Rodri het middenveld gaan vormen deze zomer in Duitsland hangt deels af van de fitheid van Pedri. De middenvelder van FC Barcelona werd mede door blessureleed al sinds het WK 2022 niet meer opgeroepen, maar kan van grote waarde zijn als hij fit is.

Fermín López, teamgenoot van Pedri bij Barcelona, moet zijn interlanddebuut nog maken maar is ook een optie op het middenveld. Bovendien zou De la Fuente Fabián Ruiz kunnen belonen voor een aantal uitstekende wedstrijden bij zijn club Paris Saint-Germain.

Opties: Álex Baena (Villarreal), Aleix García (Girona), Fermín López (FC Barcelona), Mikel Merino (Real Sociedad), Pedri (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), Oihan Sancet (Athletic Club), Martín Zubimendi (Real Sociedad).

De laatste keer dat Pedri bij de Spaanse selectie zat, was in 2022.

Aanvallers

De zestienjarige Lamine Yamal was misschien wel de beste jonge speler dit seizoen in Europa. Als het hem lukt om de komende weken fit te blijven, is de kans groot dat hij deze zomer in de basis staat bij Spanje.

Wie er in de spits start, is ook al vrij zeker: Álvaro Morata. Over de linksbuitenpositie is nog wel iets meer onzekerheid. Dani Olmo zou daar kunnen spelen, maar lijkt in een rol als aanvallende middenvelder wat effectiever. Mede daardoor maakt Nico Williams, die dit seizoen van grote waarde was voor Copa del Rey-winnaar Athletic Club, ook een goede kans.

Ferran Torres, die dit seizoen redelijk wat doelpunten heeft gemaakt voor Barcelona, is ook een optie. De verwachting is dat hij het echter met een rol als invaller zal moeten doen.

Opties: Marco Asensio (Paris Saint-Germain), Joselu (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético Madrid), Gerard Moreno (Villarreal), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Pablo Sarabia (Wolverhampton Wanderers), Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Lamine Yamal (FC Barcelona).

Lamine Yamal (16 jaar): hét talent van Spanje.

Vermoedelijke opstelling

De la Fuente heeft de laatste tijd veel afgewisseld qua basisopstellingen, en er zijn daarom maar een paar spelers die vrijwel altijd hebben gespeeld. Als ze fit blijven, kunnen spelers als Yamal, Rodri en Carvajal zeker rekenen op een basisplaats.

De la Fuente koos er lange tijd voor om in een 4-3-3-formatie te spelen, maar probeerde tijdens de afgelopen interlandperiode 4-2-3-1 uit. Het is goed mogelijk dat hij ook voor die opstelling op het EK gaat kiezen. De verwachte basiself van Spanje komende zomer komt grotendeels overeen met de opstelling tegen Brazilië (3-3) in maart. Belangrijke verschillen zijn dat Grimaldo als linksback de voorkeur lijkt te krijgen boven Marc Cucurella, en Pedri zou kunnen spelen in plaats van Ruiz.

Vermoedelijke EK-opstelling Spanje: Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Pedri, Rodri; Yamal, Olmo, Williams; Morata.

Belangrijke afwezigen

De la Fuente weet al dat hij komende zomer in ieder geval twee belangrijke spelers moet missen op het EK. Gavi zou vrijwel zeker elke minuut spelen, maar scheurde zijn kruisband tijdens de interland tegen Georgië (3-1 zege) in november. Daardoor is hij niet op tijd hersteld om met Spanje mee te gaan naar Duitsland. Ook Baldé is zo goed als zeker niet op tijd fit voor het eindtoernooi. Hij is begin dit jaar geopereerd na een zware hamstringblessure en kwam sindsdien niet meer in actie.

Hoewel het niet zeker was of hij bij de selectie zou hebben gezet, moet ook Isco het eindtoernooi in Duitsland aan zich voorbij laten gaan. De middenvelder, die al sinds 2019 niet meer in de selectie van Spanje zat, was dit seizoen van grote waarde voor Real Betis. Door een gebroken kuitbeen is hij echter niet op tijd fit voor het EK. 22-voudig international en linksback José Gayà is er vanwege een hamstringblessure ook niet bij.

Daarnaast zijn er met Jesús Navas (hamstringblessure) en Martín Zubimendi (bovenbeenblessure) nog twee twijfelgevallen, waarvan het niet helemaal zeker is of ze op tijd fit zijn voor het EK.

Afwezig: Alejandro Baldé (FC Barcelona), Gavi (FC Barcelona), José Gayà (Valencia), Isco (Real Betis).

Dit artikel betreft een update van een eerder nieuwsbericht. De reacties onder het bericht kunnen daardoor minder actueel zijn.

