David Neres blikt terug: 'Op dat moment begreep ik echt met wie ik te maken had'

David Neres bewaart warme herinneringen aan Ajax. De Braziliaan was vijf jaar actief in Amsterdam en beschrijft zijn ex-club in een interview met Corriere della Sera als 'het mooiste moment' uit zijn carrière. Ook vertelt Neres over zijn huidige club Napoli, waar hij naar eigen zeggen harder traint dan ooit.

Neres maakte in 2017 de overstap van São Paulo naar Ajax en ontwikkelde zich rap tot basisspeler en publiekslieveling. De vleugelaanvaller was een cruciaal onderdeel in het team dat in het seizoen 2018/19 op een haar na de Champions League-finale haalde.

"Ajax was het mooiste moment, maar geblesseerd raken na een buitengewoon jaar was wel jammer", vertelt Neres. "Ik wist niet hoe moeilijk het zou zijn. Ik was er zeker van dat ik sterker terug zou komen, maar in werkelijkheid speelde ik na mijn terugkeer heel weinig."

Neres raakte eind 2019 geblesseerd aan zijn knie en stond tot medio 2020 aan de kant. Neres was na zijn blessure minder dwingend aanwezig, vertrok begin 2022 naar Shakhtar Donetsk en belandde via Benfica vorig jaar zomer bij Napoli, waar hij tot medio 2028 vastligt met een optie op een extra jaar.

Neres bewijst dit seizoen met regelmaat zijn waarde voor Napoli, dat met Inter is verwikkeld in een titelstrijd. Bij Napoli belandde Neres voor het eerst in een traditionele topcompetitie. "Ik heb bij topclubs gespeeld, maar nog niet in een competitie zoals de Italiaanse."

“Napoli gaf me deze kans en ik heb er geen moment over na hoeven denken. Dit is een club met een project.” Neres was dit seizoen tot op heden goed voor drie treffers en acht assists. Na het vertrek van Khvicha Kvaratskhelia kan Neres een grotere rol grijpen, al moest hij de laatste vijf duels missen door een hamstringblessure.

Bij Napoli heeft Neres te maken met trainer Antonio Conte. De Italiaanse oefenmeester heeft grote indruk gemaakt op de inmiddels 28-jarige Braziliaan. “Hij vraagt veel van de spelers, maar voor mij is het perfect, omdat ik de neiging heb om te ontspannen als een coach niet veeleisend is."

"Hij haalt het beste in je naar boven en pusht en motiveert als geen ander.” Neres haalt een moment uit de voorbereiding aan. “Hij nam me apart en sprak me heel direct aan. Op dat moment begreep ik echt met wie ik te maken had en hoe ik me moest gedragen. Dat heeft me enorm geholpen.”

Tot slot laat Neres weten dat Conte’s trainingssessies de zwaarste zijn die hij ooit heeft afgewerkt. “Ik heb in deze zes maanden meer gerend dan in de rest van mijn carrière tot nu toe.”