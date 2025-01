Cristiano Ronaldo is woest na afgekeurde wereldgoal in blessuretijd en richt zich tot camera

Ondanks zijn 920ste carrièregoal en een 3-1 zege van Al-Nassr was Cristiano Ronaldo na afloop van de wedstrijd tegen Al-Fateh woest. De Portugees schoot diep in blessuretijd prachtig raak en leek daarmee zijn tweede goal van de avond te maken, maar wegens buitenspel ging er een streep door de treffer.

Al-Nassr hield het lang spannend tegen Al-Fateh, dat in de 87ste minuut tegen een 2-1 achterstand aankeek. Ronaldo besliste het duel vervolgens, door op aangeven van Sadio Mané raak te schieten bij de tweede paal.

Die treffer telde wel, zijn volgende niet. Ronaldo kreeg de bal rond de zestien, zette een dubbele schaar in en haalde verwoestend uit. De bal vloog prachtig binnen, maar de treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Niet van Ronaldo zelf, maar van een teamgenoot die volgens GOAL bijna twintig seconden voor de afgekeurde goal in buitenspelpositie aangespeeld werd.

Vlak na de afgekeurde goal volgde het laatste fluitsignaal. Ronaldo richtte zich tot een camera aan de zijlijn en riep de nodige woorden. Wat hij precies zei, is nog niet met zekerheid vast te stellen. Overigens zag Ronaldo in de eerste helft al een treffer afgekeurd worden, maar daar bestond geen twijfel over.