Heldenrol Memphis Depay blijft uit: Corinthians grijpt opnieuw naast Copa Libertadores

Corinthians is er niet in geslaagd om de poulefase van de Copa Libertadores te bereiken. De ploeg van Memphis Depay won in de nacht van woensdag op donderdag met 2-0 van Barcelona SC, maar dat was onvoldoende om de 3-0 nederlaag van onlangs goed te maken. Corinthians gaat nu verder in de groepsfase van de Copa Sudamericana.

Memphis en consorten zochten direct de aanval op en drukten de bezoekers naar achteren. De openingstreffer viel echter pas kort voor het rustsignaal: Félix Torres kopte in de 40ste minuut raak uit een hoekschop.

Corinthians was ook na de hervatting dominant, al duurde het opnieuw lang voordat de supporters konden juichen. André Carillo verdubbelde de voorsprong in minuut 84. Op dat moment speelde Barcelona SC al ruim twintig minuten met tien man na de rode kaart voor Leonai.

De thuisspelende ploeg had na de 2-0 te weinig tijd om er een verlenging uit te slepen op eigen veld. Memphis schoot in blessuretijd nog over. Kort daarna klink het laatste fluitsignaal in de Corinthians Arena.

Een zege dus voor Corinthians, dat desondanks plaatsing voor de Copa Libertadores misloopt, net als vorig seizoen. Memphis en zijn ploeggenoten richting zich nu op het tweeluik met Palmeiras in de finale van de Campeonato Paulista, het Braziliaans staatskampioenschap.

Deze wedstrijden staan gepland voor 16 en 28 maart. Memphis komt wellicht alleen in de eerste ontmoeting in actie, al is dat afhankelijk van Ronald Koeman. De bondscoach maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League.

Memphis werd onlangs opgenomen in de voorlopige selectie van Oranje, dat op 20 maart bezoek krijgt van Spanje in De Kuip. Drie dagen later volgt de returnwedstrijd in het Mestalla van Valencia.