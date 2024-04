Competitievervalsing? Jong Ajax start met zevental dat al speelde in hoofdmacht

Jong Ajax treedt maandagavond in de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur aan met een versterkt elftal. Liefst zeven spelers maakten eerder dit seizoen al minuten in Ajax 1. Trainer Dave Vos kiest op Sportpark De Toekomst andermaal voor spelers als Silvano Vos, Carlos Forbs en Julian Rijkhoff.

Charlie Setford, Julian Brandes, Olaf Gorter en Yoram Boerhout zijn de enige vier spelers in de basiself van Jong Ajax die nog wachten op debuut in de hoofdmacht van Ajax.

Vos heeft tegen Cambuur verder basisplaatsen ingeruimd voor Anton Gaaei, Tristan Gooijer, Ar'Jany Martha, Vos, Kian Fitz-Jim. Rijkhoff en Forbs. Samen was het zevental dit seizoen al goed voor 110 wedstrijden in Ajax 1. Gaaei en Forbs nemen het leeuwendeel voor hun rekening met respectievelijk 31 en 32 wedstrijden.

Forbs debuteerde vorige week maandag tegen FC Den Bosch (0-2 verlies) namens Jong Ajax. Afgelopen zomer kwam de Portugese vleugelaanvaller voor veertien miljoen euro over van Manchester City. Dat bedrag kan door bonussen zelfs nog oplopen tot negentien miljoen euro. Daarmee werd hij de duurste speler ooit in de KKD. In dit seizoen kwam de twintigjarige buitenspeler tot 21 Eredivisie-wedstrijden, waarin hij acht keer in de basis stond. Daarin was Forbs goed voor twee goals en drie assists.

Jong Ajax staat na 33 speelrondes in de Keuken Kampioen Divisie op een vijftiende plaats. Cambuur, dat tiende staat, strijdt nog volop voor deelname aan de play-offs om promotie/degradatie. De achterstand op nummer acht MVV Maastricht bedraagt momenteel vier punten, al hebben de Sterrendragers wel een wedstrijd meer gespeeld.

Opstelling Jong Ajax: C. Setford, Gaaei, Brandes, Gooijer, Martha; Vos, Gorter, Fitz-Jim, Boerhout, Rijkhoff, Forbs.

Kritiek van MVV

De clubs uit de Keuken Kampioen Divisie uiten al jarenlang kritiek op deelname van de beloftenploegen van Ajax, PSV en FC Utrecht. Het woord 'competitievervalsing' wordt geregeld in de mond genomen. MVV Maastricht was er begin februari andermaal helemaal klaar mee, nadat de Limburgers het heel zwaar hadden tegen Jong Ajax, dat met miljoenenaankopen als Sivert Mannsverk en Anton Gaaei aantrad. Na twee vroege doelpunten van Julian Rijkhoff, een winterse aankoop van Ajax, meldde MVV zich met een woedende tweet op X.

MVV staat op X bekend om zijn flamboyante manier van verslag doen van wedstrijden en hield zich na de vroege 2-0 achterstand niet in. MVV hekelt de huidige opzet van de Keuken Kampioen Divisie, waaraan sinds enkele jaren beloftenploegen van Eredivisie-clubs meedoen.

"Julian Rijkhoff werd deze winter gehaald voor een bedrag dat gelijk is aan twee keer de salarisbegroting van MVV", claimt de club op X. "Meer waard dan onze selectie, maar mooi voor het hele Nederlandse voetbal dat die vanavond onze periodekansen aan gort mag schieten."

