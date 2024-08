Clubleiding Dortmund reageert met heldere woorden op ‘ruzie’ met Mislintat

Van een ruzie tussen Sven Mislintat en trainer Nuri Sahin is geen sprake, zo verzekert Lars Ricken in gesprek met het Duitse persbureau dpa. De sportief directeur van Borussia Dortmund reageert op de berichtgeving van BILD, dat afgelopen weekend onthulde dat Mislintat op weg is naar de uitgang.

De Duitse sportkrant meldde afgelopen zondag dat Mislintat op gespannen voet zou leven met Sahin. De voormalig technisch directeur van Ajax zou bij Dortmund ‘slechts’ een adviserende rol hebben, maar hij was volgens de berichtgeving zeer dominant in de besluitvorming op meerdere vlakken.

Mislintat zou zich onder meer op het trainingsveld hebben laten zien, terwijl Sahin bezig was met een oefensessie. Dat was volgens de media in het verkeerde keelgat geschoten bij de coach, die woest naar de clubleiding ging.

Na de klacht van Sahin zou Mislintat een reprimande hebben gehad van het bestuur. Ook binnen de ploeg zou de aanwezigheid van Mislintat tijdens trainingen een belangrijk onderwerp van gesprek zijn.

Intern zijn er geprobeerd gesprekken te voeren om de situatie onder controle te krijgen, maar volgens de berichtgeving is een dialoog ‘niet mogelijk’ vanwege het ‘dominante gedrag’ van de technische man.

Volgens Ricken klopt er niets van het nieuws van BILD. “Wat ik zondagavond moest lezen, klopt niet”, vertelt de sportief directeur, die het vervelend vindt dat de rust verstoord wordt.

“Sahin en Mislintat hebben geen ruzie. We hebben hier uitzonderlijke omstandigheden op trainingskamp en een geweldige sfeer onder het team en de staf. Laten we dat vooral zo houden.”