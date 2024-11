Clubicoon Gary Neville twijfelt aan de professionaliteit van twee spelers van Manchester United

Gary Neville is niet te spreken over de trip naar de Verenigde Staten van Marcus Rashford en Casemiro tijdens de interlandbreak. Dat zegt het clubicoon van Manchester United in de podcast Stick to Football van Sky Sports. Het tweetal had geen interlandverplichtingen en genoot van een aantal vrije dagen.

Rashford vloog naar New York en bezocht daar onder meer de basketbalwedstrijd tussen de New York Knicks en de Brooklyn Nets. Casemiro zat in Orlando, ging daar naar het duel tussen de Philadelphia 76ers en Orlando Magic en bezocht Disney World met zijn gezin.

Die reisjes waren niet slim, is Neville van mening. “Elke beslissing die je tijdens een seizoen neemt is cruciaal in het verzorgen van je lichaam. Rashford kreeg de tijd om mentaal even rust te nemen en tijd door te brengen met zijn vrienden, maar dan spelen er allemaal factoren.”

De oud-rechtsback noemt een aantal voorbeelden. “Hoe ver vlieg je? Wat is het tijdsverschil? Kan dat zorgen voor een jetlag? Word je lichaam stijf van twaalf uur vliegen? Van Zuid-Amerikaanse spelers, zoals Casemiro, hebben we het weekend na interlands vaker gezegd dat ze het dan even moeilijk hebben. Nu vliegt hij zelf ver weg.”

“Ze hebben hier zelf voor gekozen, maar ik twijfel aan hun professionaliteit”, is Neville helder. “Je speelt slecht, je team verliest, je staat dertiende in de Premier League en er komt net een nieuwe manager aan. Zou je dan op die reis moeten gaan om je batterij weer op te laden? Dit is geen reis om op te laden. Dat klopt niet.”

Ian Wright, clubicoon van Arsenal, is het niet eens met zijn tafelgenoot. “Als het mijn vrije tijd is zou ik het doen. Gewoon omdat het mijn vrije tijd is. Als je bovendien maar een paar dagen gaat zorgt de jetlag ook niet voor grote problemen.”