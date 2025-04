Ciro Immobile is met hattrick grote held bij Besiktas, dat flink uithaalt en weer derde staat

Besiktas staat weer op plaats drie in de Turkse competitie. De ploeg van Ole Gunnar Solskjaer was met name na rust op dreef en won overtuigend met 5-1 van Hatayspor. Ciro Immobile was de grote held met een hattrick.

Abdulkadir Parmak bezorgde Hatayspor de gedroomde start met de openingstreffer na twintig minuten spelen. Tien minuten voor rust kreeg Besiktas een strafschop en het was Immobile die vanaf elf meter raak schoot: 1-1.

Een gelijke stand halverwege in Istanbul, maar daar kwam kort na rust snel verandering in. In de 52ste minuut kreeg Besiktas opnieuw een strafschop, nadat de VAR een handsbal in de zestien had geconstateerd. Het was wederom Immobile die de penalty verzilverde.

Slechts een minuut later knalde Rafa Silva onberispelijk raak vanaf de rand van het strafschopgebied: 3-1. Daarmee was het verzet van de bezoekers wel gebroken. Met een uur spelen op de klok stak Milot Rashica Immobile weg en de Italiaanse goalgetter voltooide vervolgens zijn hattrick.

In de slotfase tekende Keny Arroyo voor de 5-1, na goed voorbereidend werk van de uitblinkende Silva. Een zeer overtuigende tweede helft dus van Besiktas, dat met de vijfklapper de derde plaats in de Süper Lig weer in handen heeft.