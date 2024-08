Carl Hoefkens zet naast Aimé Omgba ook grootverdiener uit selectie NAC Breda

Tom Boere maakt niet langer deel uit van de selectie van NAC Breda, zo maakt de promovendus maandagavond bekend via de officiële kanalen. De 31-jarige spits is teruggezet naar NAC Onder 21, heeft geen rugnummer gekregen en mag per direct op zoek naar een nieuwe werkgever.

Boere, die nog tot medio 2025 vastligt in zijn geboortestad, geldt als absolute grootverdiener in het Rat Verlegh Stadion. Nieuwbakken trainer Carl Hoefkens ziet echter geen perspectief voor de ervaren spits.

NAC wil dan ook meedenken over een oplossing, maar Boere zelf heeft de touwtjes in handen. Het is allesbehalve zeker dat de aanvalsleider het salaris dat hij opstrijkt in Breda ook elders kan verdienen.

Joost Blaauwhof, journalist namens Voetbal International, weet meer over de situatie. “Bronnen binnen NAC melden dat de keuze om Boere naar Jong terug te zetten een besluit van de staf is. Heeft ook te maken met de plannen voor de spitspositie. Moet nog tenminste één concurrent voor Kacper Kostorz komen. Paula is kandidaat voor de positie van Ómarsson.”

Boere speelde de afgelopen jaren met rugnummer 39 en 19 sinds zijn transfer naar NAC. Dat laatstgenoemde nummer is inmiddels afgepakt, terwijl Boere is teruggezet naar het beloftenelftal van de Bredanaars.

Via de clubwebsite bevestigt NAC het nieuws over Boere. “De technische staf heeft, nu de voorbereiding zo goed als voorbij is, de eerste schifting gemaakt. Daan van Reeuwijk en Lars Mol worden vanuit NAC Onder 21 overgeheveld naar de eerste selectie van NAC. Voor Rowan Besselink, Tom Boere en Mostapha Rached geldt de omgekeerde weg. Zij sluiten vanaf deze week voorlopig aan bij NAC O21.”

Omgba, die zijn gewenste transfer naar KAA Gent zag afketsen, wordt helemaal niet genoemd. Wel is te zien dat zijn rugnummer, 22, niet meer in gebruik is. NAC hoopt de 21-jarige middenvelder nog deze maand van de hand te doen.

