Calvin Bassey plaatst plots Instagram-story met twee Nederlandse woorden en tagt Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Calvin Bassey, die donderdagavond naar Ajax zit te kijken.

De 25-jarige verdediger van Fulham plaats op Instagram een story waarop te zien is dat hij naar Ajax aan het kijken is. Bassey speelde tussen 2022 en 2023 voor de Amsterdammers, voor wie hij 39 keer in actie kwam.

De Nigeriaans international plaatst tien minuten na de openingstreffer van Brian Brobbey een foto van zijn tv, waarop Ajax te zien is. “Lekker jongens”, schrijft hij erbij.