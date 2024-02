Brobbey krijgt wake-upcall van Perez: ‘Doe dit niet! Anders speel je nooit meer’

Kenneth Perez vindt dat Brian Brobbey zijn frustraties tegen AZ (2-0 verlies) te veel afreageerde op ploeggenoten. De ESPN-analist wil de spits van Ajax in Dit was het Weekend wakker schudden. "Brobbey was duidelijk gefrustreerd. Vandaag vond ik niet dat hij dat heel goed uitte", aldus Perez.

Brobbey beleefde een moeilijke middag tegen AZ. Perez begrijpt dat de aanvaller hier en daar gefrustreerd raakte. "Het is volkomen begrijpelijk, want hij is een van die gasten die er wat van kan. Maar zijn lichaamshouding vandaag was op sommige momenten niet goed."

In de 69ste minuut maakte Brobbey bijvoorbeeld veel misbaar toen hij de bal niet kreeg van Kristian Hlynsson. "Dit is een moment waarbij Hlynsson best voor eigen succes mocht gaan", vindt Perez. Brobbey dacht daar heel anders over en maakte eerst een wegwerpgebaar en ging daarna met zijn armen wijd staan. "Dat is niet het beste signaal naar je medespelers toe", zegt Perez.

Brobbey is boos op Hlynsson, die voor eigen succes ging in plaats van de spits aan te spelen.

Perez zag ook een heel sterk moment van Brobbey. "Bij de afgekeurde goal vlak voor tijd behield hij juist zijn rust, en dat vond ik dan weer knap. Vandaag was er alleen heel veel misbaar richting ploeggenoten."

Perez maakte als actieve speler ooit iets vergelijkbaars mee, zo vertelt de Deen. "Bij AZ heb ik hetzelfde ooit gedaan bij Stein Huysegems, die de bal niet breed gaf. Toen maakte ik ook van die gebaren zoals Brobbey."

Co Adriaanse, de toenmalige trainer van AZ, gaf Perez destijds een wake-upcall. "Hij zei: 'Kenneth, doe dit nog één keer, en dan speel je niet meer. Stein Huysegems keek naar beneden naar de bal, dus hij heeft je nooit gezien.' Maar op dat moment vond ik dat ik helemaal vrijstond en zo."

Perez hoopt dat Brobbey leert van het moment, zoals hij dat zelf ook heeft gedaan. "Wat Co toen zei, dat was een wake-upcall voor mij." Karim El Ahmadi, die ook aanwezig is bij het ESPN-programma, herkent het verhaal eveneens uit zijn eigen carrière. "Ik heb dat bij FC Twente een keer gedaan bij Kennedy Bakircioglu, die de bal niet aan me gaf. Fred Rutten heeft me toen in de twintigste minuut gewisseld. Daarna heb ik nooit meer zo'n gebaar gemaakt."

