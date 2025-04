Brighton & Hove Albion komt met positieve update over Jan Paul van Hecke na keiharde botsing

Brighton & Hove Albion is zaterdagavond met een positieve update over Jan Paul van Hecke gekomen. De 24-jarige verdediger moest eerder op de dag per brancard en met een zuurstofmasker om van het veld worden gedragen, na een harde botsing in het duel met Brentford (4-2 nederlaag).

Diep in de blessuretijd van de Premier League-wedstrijd kwam Van Hecke bij een kopduel hard met het hoofd tegen dat van Yunus Emre Konak. Beide spelers moesten het veld geblesseerd verlaten.

Van Hecke deed dat per brancard. Daarnaast kreeg de verdediger zuurstof toegediend en moest hij een nekbrace om.

Zaterdagavond kwam Brighton met een update over Van Hecke. “Nadat hij aan het einde van de wedstrijd van vandaag per brancard het veld moest verlaten, is Jan Paul van Hecke uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht”, begint de club op X.

“Inmiddels is hij ontslagen uit het ziekenhuis, en onderweg terug naar Brighton. Bedankt aan iedereen die ons berichten van bezorgdheid en steun voor JP heeft gestuurd.”

Vlak na de wedstrijd bevestigde ploeggenoot Solly March al dat Van Hecke weer kon praten en een scan zou ondergaan in het ziekenhuis. “Hij kreeg een harde klap op zijn hoofd. Het was een onfortuinlijke botsing, dat hoort bij het voetbal.”

“Volgens mij praatte hij alweer, maar hij leek wat versuft. Hopelijk is hij oké, dat is het belangrijkste”, aldus March bij Sky Sports. Inmiddels gaat het herstel van Van Hecke dus de goede kant op.