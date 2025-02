Brian Priske komt met slecht nieuws over inzetbaarheid Gernot Trauner

Gernot Trauner ontbreekt aanstaande woensdag bij Feyenoord in de Champions League-wedstrijd tegen AC Milan, zo laat trainer Brian Priske weten. De Oostenrijker ontbrak doordeweeks al tegen PSV en ook tegen Sparta Rotterdam zat hij niet in de wedstrijdselectie.

"Het valt niet mee. De wedstrijd tegen AC Milan zal ook moeilijk worden", aldus Priske over de inzetbaarheid van Trauner. De verwachting was dat de verdediger na de ontmoeting met PSV weer in de wedstrijdselectie zou terugkeren. "Dat was ook de bedoeling, maar donderdag stond hij op het veld. Daar is iets gebeurd, dus het was al niet goed vrijdag. Vandaag kon het helemaal niet”, geeft Priske aan.

Priske besloot Quilindschy Hartman niet in te schrijven voor het restant van de Champions League. De Deen krijgt de vraag waarom hij niet de linksback heeft ingeschreven in plaats van Trauner. “Die beslissing zal altijd voor de hoofdtrainer zijn, maar ik luister wel naar de medische staf. Ik krijg advies van de medische staf en daarop baseer ik mijn beslissingen."

"Dit is altijd de uitdaging voor een trainer, want je probeert het beste te doen voor de club, maar ook voor de spelers individueel. Ik ben echt een teamplayer en doe wat het beste is voor de ploeg”, aldus Priske.

“Voor de lange termijn is dit het beste. Het had erg mooi geweest, maar ik heb veel vertrouwen in Gijs Smal en Hugo Bueno. Daarom ben ik ook heel kalm in deze beslissing", laat de trainer van Feyenoord weten.

Feyenoord wist zaterdag met enige moeite te winnen van stadgenoot Sparta Rotterdam: 3-0. Er waren een benutte penalty van Quinten Timber en late goal van Anis Hadj Moussa en Igor Paixão voor nodig om de drie punten in De Kuip te houden.

Woensdagavond ontvangen de Rotterdammers Milan in De Kuip. Het betekent de terugkeer van Santiago Gimenez. Een week later gaat Feyenoord op dinsdagavond op bezoek bij Milan.