Brian Brobbey stijgt opnieuw enorm in marktwaarde, andere Ajax-speler kent verdubbeling

Transfermarkt heeft in een periodieke update de transferwaarden van verschillende Eredivisie-spelers bijgewerkt. Voetbalzone zocht uit hoe de transferwaarden van de Ajax-spelers zijn veranderd ten opzichte van de vorige meting.

Belangrijk om te vermelden is dat het Duitse Transfermarkt geen gebruik maakt van een algoritme om transferwaarden te bepalen. In plaats daarvan calculeert het de marktwaarden van spelers op basis van discussies tussen de duizenden gebruikers en de market value admins van de site.

Stijgers

Het kan snel gaan met een voetballer. Josip Sutalo is daarvan een schoolvoorbeeld. De Kroatische verdediger werd verguisd, beschimpt en weggehoond na een bijzonder lastig eerste jaar in Amsterdam. Dit jaar, gedreven door revanchegevoelens, maakt de hoofdstad kennis met een heel andere en verbeten Sutalo.

Die opmars is door de knappe koppies achter Transfermarkt niet onopgemerkt gebleven. De mandekker zag zijn transferwaarde met twee miljoen stijgen ten opzichte van de vorige meting, naar 17 miljoen euro. Hij is echter niet de grootste stijger.

De Duitse site schat Brian Brobbey namelijk (nog steeds) in als Ajax’ grootste cashcow. De fysiek sterke spits was afgelopen seizoen in een donker jaar een schamel lichtpuntje. Het leverde hem een marktwaardestijging van tien miljoen euro op, naar 35 miljoen euro.

Naast Brobbey onttrok ook Jorrel Hato, die afgelopen seizoen doorbrak in de hoofdmacht, zich vorig jaar enigszins aan de sportieve malaise. Het leverde hem ook een fikse stijging van de marktwaarde op. De achttien jaar jonge verdediger vertegenwoordigt nu een waarde van 30 miljoen euro, een stijging van 8 miljoen.

Kenneth Taylor is ook een gewilde voetballer. De 22-jarige middenvelder steeg procentueel ook behoorlijk in marktwaarde, van 10 naar 15 miljoen euro. Mika Godts, die dit seizoen écht doorbreekt in de hoofdstad, is een volgende potentiële miljoenenverkoop van Ajax. De jonge Belg kende een verdubbeling van zijn transferwaarde, van 4 naar 8 miljoen euro.

De marktwaarde van Devyne Rensch tikt nu ook de dubbele cijfers aan. De rechtervleugelverdediger zag zijn marktwaarde met 2 miljoen euro toenemen en is volgens Transfermarkt nu 10 miljoen euro waard. Youri Baas en Kian Fitz-Jim, beiden verrassend basisspeler dit seizoen, zijn tevens twee miljoen euro duurder geworden.

Dalers

De selectie van Ajax kent één speler, wiens marktwaarde specifiek hard daalde ten opzichte van de afgelopen meting: Diant Ramaj. De doelman was vorig seizoen verzekerd van een basisplek, maar onder nieuwe trainer Francesco Farioli geniet de ervaren Remko Pasveer de voorkeur.

Ramaj zag zijn marktwaarde derhalve kelderen. De reservedoelman was 18 miljoen euro waard, maar vertegenwoordigt nu ‘slechts’ een marktwaarde van 10 miljoen euro. Verder kent de ploeg vooral ‘kleine’ dalers.

Chuba Akpom (van 12 naar 10), Ahmetcan Kaplan (van 10 naar 8), Steven Berghuis (van 8 naar 6), Branco van den Boomen (van 8 naar 6), Kristian Hlynsson (van 7 naar 5) en Jordan Henderson (van 6 naar 4) daalden allen met een bedrag van twee miljoen euro.

De afgelopen maanden zagen Owen Wijndal en Benjamin Tahirovic hun waarde minderen met 1 miljoen euro, terwijl Sivert Mannsverk afstand moest doen van vijf ton van zijn marktwaarde.