‘Brian Brobbey kan in de Premier League meekomen, zelfs als hij geen zin heeft’

Henk Spaan heeft een hoge pet op van Brian Brobbey, zo schrijft hij in Het Parool. De columnist laat weten genoten te hebben van de Ajax-aanvaller en denkt zelfs dat Brobbey goed genoeg is om mee te draaien in de Premier League.

De eerste spits van Ajax maakt de afgelopen weken een sterke indruk. Onder de nieuwe trainer John van 't Schip lijkt Brobbey zijn vorm hervonden te hebben, nadat hij een stroeve seizoenstart kende onder de inmiddels ontslagen Maurice Steijn.

De 21-jarige nummer 9 was in zijn laatste vier wedstrijden vier keer trefzeker en gaf ook nog een assist in die tijd. Afgelopen speelronde was het weer raak, toen Brobbey de openingstreffer maakte in het gewonnen duel met Sparta Rotterdam (2-1).

In die wedstrijd heeft de aanvalsleider kennelijk indruk gemaakt op Spaan, want daags na de overwinning op de Rotterdammers is de journalist opvallend lovend over Brobbey.

"De aanname van Brobbey na het good luck-hakje van Kenneth Taylor was perfect, het afmaken simpel", schrijft Spaan. ""Ik geloof niet dat het hakje voor mij was bedoeld,” zei Brobbey, opnieuw met zijn understated humor."

Spaan vertelt vervolgens over een andere wedstrijd die hij afgelopen weekend zag, het duel tussen Manchester United en AFC Bournemouth, waarin de nodige voormalig Eredivisie-spelers in actie kwamen en wisten te overtuigen.

"Er is een analistenwijsheid in Nederland, inderdaad een woord met een ingebedde tegenspraak, dat uitblinkers in de eredivisie vermoedelijk mislukken in de Premier League", schrijft Spaan.

"Zaterdag was Dominic Solanke de beste van het veld, Marcos Senesi en Milos Kerkez speelden goed en Justin Kluivert kon niet op tegen Harry Maguire. Mijn stelling vandaag luidt: Brobbey kan in de Premier League meekomen, zelfs als hij geen zin heeft", besluit de columnist.

