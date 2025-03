Fans MVV Maastricht zijn sportieve malaise spuugzat en dringen kleedkamer binnen

Het is onrustig bij MVV Maastricht. De Limburgers verloren vrijdag voor de vierde maal op rij in de Keuken Kampioen Divisie, ditmaal met 0-1 van Jong AZ. Na afloop van de wedstrijd lieten de supporters van MVV hun onvrede duidelijk merken richting de spelersgroep.

Een gedeelte van de aanhang van MVV drong de kleedkamer binnen. ''Uiteindelijk zijn er geen gekke dingen gebeurd'', zo benadrukt trainer Edwin Hermans na de thuisnederlaag van zijn elftal tegen de beloften uit Alkmaar in gesprek met ESPN.

''Nou goed. Ze kwamen onder begeleiding de kleedkamer binnen om hun statement te maken. Dat gebeurde op een nette manier, laten we dat vooropstellen. En dat was goed'', voegt de verliezende oefenmeester daaraan toe.

''Ze hebben gewoon een statement gemaakt in die zin dat ze wat missen binnen de groep. En wij hebben ons weerwoord kunnen geven. En uiteindelijk zijn er op een heel respectvolle manier woorden gesproken. En uiteindelijk zijn we goed uit elkaar gegaan'', aldus Hermans.

De MVV-trainer weet niet of zijn elftal in een crisis verkeert, maar weet dat het heel snel beter zal moeten. ''Je kunt het een bepaalde naam geven, maar het is niet goed dat we vier keer achter elkaar verliezen. En vooral de manier waarop. We probeerden vandaag veel strijd te leveren, alleen was AZ voetballend heel goed.''

''Dan lijkt het erop alsof je te weinig doet. Je komt niet in de duels. En dan kan ik me voorstellen dat het publiek denkt dat we geen strijd leveren'', snapt Hermans dat er onvrede is onder de aanhang van MVV. ''We voetbalden te weinig, al probeerden we het wel met opportunisme en lange ballen. We hebben één, twee kansjes gehad, dan moet je geluk hebben dat die erin gaan.''

''Maar als je ook ziet hoe we het doelpunt weggeven, met die ingooi... Ja goed, dan is iedereen heel erg ontevreden'', verzucht de coach van MVV tot slot van zijn analyse.