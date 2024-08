Blok aan het been: voormalig Eredivisionist kost Club Brugge kwart miljoen per wedstrijd

Club Brugge worstelt met de situatie van Dedryck Boyata, zo schetst Het Laatste Nieuws. De verdediger, voormalig speler van FC Twente, kost de club liefst een kwart miljoen euro per wedstrijd, hetgeen een hoofdpijndossier begint te worden.

Boyata speelde in het seizoen 2012/13 op huurbasis voor FC Twente, dat hem tijdelijk overnam van Manchester City. Bij de Engelse grootmacht wist hij niet door te breken. Boyata vertrok in 2015 naar Celtic, om vervolgens voor Hertha BSC en Club Brugge uit te komen.

Het was in de zomer van 2022 dat Brugge Boyata overnam van Hertha. De club betaalde een bescheiden transfersom van 1,4 miljoen euro, maar nam ook zijn volledige salaris over. Boyata verdient zo'n drie miljoen euro bruto.

Dat salaris is fors, zeker gezien het feit dat Boyata inmiddels de vijfde keus is centraal achterin. Enkel routiniers en boegbeelden Hans Vanaken en Simon Mignolet verdienen meer. Brugge probeert er dan ook alles aan te doen om Boyata te slijten.

De club heeft Boyata voorgesteld om een deel van zijn salaris in te leveren, maar op dat voorstel is de verdediger niet ingegaan. Er wordt gekeken of het ontbinden van zijn contract een optie is, maar ook dat lijkt geen vanzelfsprekendheid.

Wat Brugge betreft is het geen optie om Boyata nog een jaar op de loonlijst te laten staan. "de club richt de blik daarbij op de meer exotische competities en de woestijn - markten die ook nog langer open zijn dan de eerste dagen van september", aldus HLN.

Boyata kwam in twee jaar tijd tot 26 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Brugge, waarvan 12 als invaller, terwijl hij basisspeler had moeten worden. Omgerekend kost de club dat een slordige 250.000 euro per wedstrijd.