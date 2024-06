Blind baalt: ‘Hij kreeg daardoor bij de zogeheten analisten een bepaald stempel’

Daley Blind heeft naar eigen zeggen veel gehad aan Frank de Boer, met name in zijn eerste jaren als profvoetballer. De inmiddels 34-jarige verdediger maakte de trainer mee bij Ajax en het Nederlands elftal en vindt dat De Boer met name als bondscoach van Oranje veel te hard is aangepakt door de media.

"Frank de Boer is heel belangrijk voor mij geweest", concludeert Blind in de nieuwe editie van Helden Magazine. "Mijn echte debuut heb ik onder Marco van Basten gemaakt in 2008, ik ben daarna nog een paar keer ingevallen."

"Maar ik was niet het talent dat meteen na mijn debuut m’n plek vasthield. Ik weet ook niet of ik er op dat moment klaar voor was. Onder Jol, die Van Basten was opgevolgd, had ik geen beste tijd en vertrok ik voor een jaar naar Groningen", aldus de linksback, die na de verhuurperiode in het hoge noorden terugkeerde bij Ajax.

"Toen ik terugkwam, sprak Frank altijd het vertrouwen in me uit, maar ik speelde lang niet altijd. Ik maakte nog weleens foutjes, maar het belangrijkste was dat Frank me een week later toch weer opstelde of me liet invallen. Daarvan bloeide ik op, hij gaf mij de tijd om me door te ontwikkelen en ik had het gevoel dat ik er echt bij hoorde", is Blind complimenteus richting zijn oude coach.

"Frank bleef benadrukken dat hij in me geloofde. Ik was toen nog een jongetje en moest een vent worden. Na een jaar kon ik dat vertrouwen ook belonen, ik had echt stappen gemaakt." Blind werd onder De Boer vier keer op rij kampioen met Ajax. Wat volgde was een toptransfer naar Manchester United.

In 2020 werd de samenwerking tussen speler en trainer nieuw leven ingeblazen, ditmaal bij het Nederlands elftal. De samenwerking was echter van korte duur. "Frank werd vlak voor het EK bondscoach en op het EK in 2021 werden we uitgeschakeld door Tsjechië in de achtste finale op een knullige manier. We kwamen redelijk makkelijk de poulefase door, dus dat was zonde."

Blind zag De Boer soms echt worstelen als bondscoach. "Hij werd vanaf het begin hard aangepakt. Ik denk dat dat niet altijd even eerlijk was, hij was een beetje een makkelijk slachtoffer. Hij had bij zijn laatst getrainde clubs niet altijd het geluk mee en heeft daardoor ook bij het Nederlandse publiek of de zogeheten analisten al meteen een stempel gekregen." De Boer kende weinig succes bij achtereenvolgens Inter, Crystal Palace, Atlanta United en Al-Jazira.

"Dan is het heel moeilijk om daar in een korte periode vanaf te komen. Ik heb het zelf ook gemerkt: als de media eenmaal negatief zijn, dan moet je een half jaar goed spelen voordat je daar weer bovenop komt en een heel jaar voordat je het beeld hebt kunnen omdraaien", aldus Blind, die met Oranje in voorbereiding is op het EK in Duitsland.

