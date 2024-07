Bestemming van André Ramalho lijkt bekend: concrete interesse uit één land

André Ramalho is hard op weg naar Corinthians, zo meldt Rik Elfrink op basis van Zuid-Amerikaanse bronnen. De centrale verdediger van PSV, die meerdere opties heeft in zijn geboorteland, besloot onlangs zijn contract niet te verlengen.

Bij PSV rekende men al niet meer op een terugkeer van Ramalho. De Braziliaan kwam afgelopen seizoen 46 keer in actie namens de landskampioen, maar was nooit helemaal onomstreden.

Zo koos trainer Peter Bosz er in de grote wedstrijden voor om middenvelder Jerdy Schouten als centrale verdediger te posteren boven Ramalho. De verdediger kiest nu eieren voor zijn geld met een transfervrij vertrek.

Ramalho was afgelopen seizoen goed voor 46 optredens in dienst van PSV, maar was vaak het slachtoffer van kritiek van buitenaf. Technisch directeur Earnest Stewart en Peter Bosz wilden echter ‘gewoon’ verder met Ramalho, die een aanbod voor een nieuw contract kreeg.

De verdediger speelde sinds de zomer van 2021 voor PSV, dat 2,5 miljoen euro voor hem neertelde om hem los te weken bij RB Salzburg. Ramalho kwam in drie jaar tijd tot 128 duels namens de Eindhovenaren en won één landstitel, twee TOTO KNVB Bekers en drie Johan Cruijff Schalen.

Vervanger

Als vervanger van Ramalho denkt PSV aan de komst van Sepp van den Berg. De voormalig verdediger van PEC Zwolle, momenteel onder contract bij Liverpool, heeft een marktwaarde van twaalf miljoen euro.

Het is niet bekend wat de plannen van Arne Slot zijn met Van den Berg. De mandekker werd al op huurbasis uitgeleend aan Preston North End, Schalke 04 en FSV Mainz 05.