Besiktas blijft in het spoor van Trabzonspor na overwinning op laagvlieger

Besiktas heeft maandagavond goede zaken gedaan in de Turkse Süper Lig. De ploeg van trainer Fernando Santos was in eigen huis met 2-0 te sterk voor nummer negentien Konyaspor. Semih Kilicsoy en Cenk Tosun waren verantwoordelijk voor de doelpunten. Besiktas blijft door de overwinning in het spoor van nummer drie Trabzonspor.

De thuisploeg creëerde in de eerste helft veruit de meeste kansen, maar de openingstreffer zou pas na rust vallen. Het was Kilicsoy die een afgemeten voorzet van ex-Vitessenaar Milot Rashica achter Konyaspor-keeper Jakub Slowik kopte: 1-0. Besiktas ging na die openingstreffer naarstig op zoek naar het tweede doelpunt.

Onder anderen Ernest Muci en Al-Musrati namen het vijandelijke doel onder vuur, maar zonder succes. Ruim twintig minuten voor tijd viel de 2-0 alsnog dankzij Tosun. Rashica legde de bal terug op Muci, die vanaf de zestienmeterlijn uithaalde. Slowik wist die poging echter niet goed te verwerken, waardoor Tosun de rebound van dichtbij kon binnenschieten: 2-0.

Besiktas – Konyaspor 2-0

49’ 1-0 Semih Kilicsoy (assist: Milot Rashica)71’ 2-0 Cenk Tosun