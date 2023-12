Berghuis sprak met Van 't Schip over integriteit assistent-scheidsrechter

Donderdag, 7 december 2023 om 00:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 00:13

Steven Berghuis is blij dat Ajax het restant van de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-3) zonder kleerscheuren is doorgekomen. De middenvelder annex buitenspeler was twee maanden geleden, vóór de blessure bij Etienne Vaessen, een van de doelpuntenmakers en zag die treffer woensdag eindelijk worden omgezet in een zege.

Ajax kwam in de resterende tien minuten nauwelijks in de problemen tegen RKC en dankte onder meer Brian Brobbey, die veel tijd won door de bal bij zich te houden bij de cornervlag. Berghuis besprak dat met trainer John van 't Schip toen de twee van het veld liepen.

"Er was één moment dat de assistent-scheidsrechter een doeltrap gaf, terwijl het duidelijk een corner was", aldus Berghuis tijdens de persconferentie. De routinier doelt op een moment waarbij Brobbey de bal langdurig bij zich hield.

"Ik had echt het gevoel dat hij (de grensrechter, red.) dat deed om uit die situatie te zijn. Dus om het zichzelf makkelijker te maken in plaats van objectief te oordelen en een corner te geven", aldus Berghuis.

"Het was al drie of vier minuten aan de gang. Ik kreeg het gevoel dat hij zoiets had van: 'Achterballetje, dan zijn we hier weg.' Hij maakte de keuze wel op basis van het makkelijk maken. Dat gevoel kreeg ik."

Het plan met Brobbey was vooraf uitvoerig besproken. "De trainer noemde dat gamemanagement", aldus Berghuis. "Slim zijn waar kan. Daarin hebben we wel drie, vier of vijf minuten gewonnen. Iemand als Brobbey kan dat natuurlijk geweldig met zijn lichaam en daar hebben we gebruik van gemaakt."

Ajax (21 punten) is door de overwinning op RKC gestegen naar de zesde plek op de ranglijst en staat nog maar negen punten achter nummers drie en vier AZ en FC Twente (allebei 30 punten). De Amsterdammers spelen voor de winterstop nog twee keer thuis: tegen Sparta Rotterdam en PEC Zwolle.