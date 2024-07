Beoogd assistent-trainer voor Ajax legt uit waarom hij Alex Kroes ‘nee’ verkocht

Christian Chivu heeft voor een functie als assistent bij Ajax bedankt omdat hij liever als hoofdtrainer aan de slag wil. Dat bevestigt de oud-verdediger in gesprek met Voetbal International. Wel voelde Chivu zich ‘gevleid’ bij het aanbod, zo zegt hij. “Maar ik wil toch liever als hoofdtrainer een volgende stap maken.”

Eind april was er nog geen duidelijkheid over de staf-invulling van Ajax dit seizoen, en Graham Potter gold nog als topkandidaat voor het hoofdtrainerschap. Chivu was in dat verlengde serieus in beeld om de Engelsman te gaan assisteren.

Potter wees de functie echter af, en ook Chivu verkocht de Amsterdammers even later ‘nee’. Laatstgenoemde deed dat alleen niet omdat hij niet bij Ajax wilde werken.

De oud-aanvoerder van de Amsterdammers beoogt namelijk een functie als hoofdtrainer, vertelde hij ook Alex Kroes. “Ik heb daarover met Kroes gesproken en voelde me gevleid dat Ajax mij benaderde. Ik heb er goed over nagedacht, maar wil toch liever als hoofdtrainer een volgende stap in mijn trainerscarrière maken. Ik wacht rustig af wat er op mijn pad komt”, aldus Chivu tegenover VI.

Chivu, die tussen 1999 en 2003 het Amsterdamse rood-wit droeg, deed de afgelopen zeven jaar ervaring op als jeugdtrainer bij Inter. Onlangs maakte hij zijn vertrek bij de Italiaanse topclub kenbaar.

Of hij het hoofdtrainerschap bij Ajax ambieert? “Dat zou heel mooi zijn, maar dat moet de toekomst uitwijzen. Ik blijf Ajax volgen en wens de nieuwe trainer veel succes. Ik hoop dat de mensen weer trots kunnen worden op Ajax.”

Uiteindelijk stelde Ajax in mei Francesco Farioli aan als hoofdtrainer, die assistenten Daniele Cavalletto en Felipe Sanchez Mateos meenam naar de Johan Cruijff ArenA. Dave Vos, de derde assistent, werd overgeheveld van Jong Ajax. Jelle ten Rouwelaar werd in een later stadium toegevoegd aan de staf als keeperstrainer. Performance-trainers Alessandro Schoenmaker en Callum Walsh maken het Amsterdamse ensemble compleet.

