België begint EK met verrassende nederlaag na negatieve hoofdrol Romelu Lukaku

België is het EK maandagavond op dramatische wijze gestart. De Rode Duivels speelden legio kansen bij elkaar, maar wisten het net maar niet te vinden. Slowakije deed dat wel één keer: 0-1. Met name Romelu Lukaku zal met een slecht gevoel de bus instappen, daar de spits twee goals afgekeurd zag worden en daarnaast meerdere goede mogelijkheden onbenut liet.

België startte het duel met de nodige gevestigde namen in de basis. Kevin De Bruyne was de meest vooruitgeschoven middenvelder, terwijl Lukaku in de punt van de aanval opgesteld stond. Leandro Trossard en Jérémy Doku bezetten de vleugels. Voormalig sc Heerenveen- en Excelsior-verdediger Wout Faes stond in het hart van de defensie, voor doelman Koen Casteels, die de niet geselecteerde Thibaut Courtouis moest doen vergeten.

Aan de kant van Slowakije had Dávid Hancko een basisplek. De Feyenoorder startte als linksachter. In de spits stond voormalig Feyenoord-aanvaller Róbert Bozeník geposteerd. Ex-FC Groningen-middenvelder Tomás Suslov en Hancko's teamgenoot in Rotterdam Leo Sauer startten op de bank.

Al vroeg in de wedstrijd kreeg Lukaku namens België twee enorme kansen. In eerste instantie wist hij doelman Martin Dúbravka niet te passeren van dichtbij, even later was de keeper nipt sneller bij de bal dan de aanvaller.

In minuut zeven was het aan de andere kant wél raak. Doku verspeelde diep op de eigen helft de bal, waarna een grote schietkans voor Juraj Kucka ontstond. De middenvelder schoot recht op Casteels af, waarna de doelman van VfL Wolfsburg moest lossen. De rebound was vervolgens een prooi voor Ivan Schranz: 0-1 voor Slowakije.

De volgende grote kans was weer voor de Belgen. Dúbravka verspeelde de bal na hoog drukzetten van de Rode Duivels. Trossard pikte op en probeerde te profiteren van het feit dat de keeper uit zijn goal was, maar schoot over.

Voor rust zou Slowakije nog gevaarlijk worden via Lukás Haraslín, die Casteels uitstekend redding zag brengen. Ook Lukaku kreeg nog een mogelijkheid voor de theepauze, maar de spits van Chelsea speelde de bal te ver voor zich uit.

Kort na rust wist België het net dan eindelijk te vinden. Een voorzet van Trossard werd goed doorgekopt en bereikte Lukaku, die deze keer wél wist af te werken. De Chelsea-huurling deed dat echter vanuit buitenspelpositie.

Onder meer Trossard (redding Dúbravka) en opnieuw Lukaku (zijnet) werden vervolgens gevaarlijk namens de ploeg van Domenico Tedesco, maar faalden, alvorens de ingevallen Johan Bakayoko een reuzenkans op zeep hielp. De PSV'er kon van dichtbij inschieten, maar Hancko wist op de doellijn ternauwernood redding te brengen.

Vier minuten voor het einde van de reguliere speeltijd leek het dan alsnog raak te zijn voor België. Voormalig Vitesse-topschutter Loïs Openda wist aan de linkerkant de achterlijn te halen en gaf laag voor op Lukaku, die ditmaal overtuigend de bovenhoek vond. De gelijkmaker ging echter niet door, aangezien Openda de bal even eerder met de hand toucheerde.

