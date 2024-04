Bekersprookje Saarbrücken eindigt in halve finale: Kaiserslautern is finalist

FC Saarbrücken is er niet in geslaagd om het ultieme bekersprookje een passend vervolg te geven. Nadat de derdedivisionist achtereenvolgend Bayern München, Eintracht Frankfurt en Borussia Mönchengladbach uitschakelde, bleek 1. FC Kaiserslautern in de halve eindstrijd een maatje te groot: 0-2.

Ten opzichte van het vorige bekerduel met Mönchengladbach voerde coach Rudiger Ziehl een verandering door in zijn basiself. Robin Becker verving Calogero Rizzuto aan de linkerkant van het middenveld.

Onder het genot van een heerlijk sfeertje in het Ludwigsparkstadion begon de thuisploeg fel aan het duel. Het resulteerde niet echt in grote kansen, maar wel in een veldoverwicht.

Het eerste gevaar was dan ook voor de derdedivisionist. De kenmerkende lange inworp van Marcel Gaus leidde tot een chaotische situatie in de doelmond van de bezoekers, die de bal ternauwernood wisten weg te werken.

Vlak voor rust noteerde Saarbrücken de grootste kans van het eerste bedrijf. Kai Brünker stond aan het ontvangende eind van een vrije trap, maar kopte, compleet vrijgelaten, naast het doel.

Kaiserslautern verscheen stukken beter uit de kleedkamer en dat resulteerde direct in de openingstreffer. Marlon Ritter verschalkte namens de bezoekers doelman Tim Schreiber in de korte hoek: 0-1.

Saarbrücken probeerde de gelijke stand te herstellen en Brünker deed via een fraai bedachte hakbal een poging daartoe. Tevergeefs. Het verzet werd na 75 minuten definitief gebroken, toen Almamy Touré, al goed voor de assist bij de 0-1, de wedstrijd in het slot gooide.

Tymoteusz Puchacz slingerde een vrije trap voor de goal, waar Touré de bal met een overtuigende kopbal tot doelpunt verwerkte: 0-2. Zo komt er een eind aan een magisch avontuur van Saarbrücken.

Tweededivisionist Kaiserslautern mag nu rustig afwachten wie er woensdagavond als winnaar uit de bus stapt bij de andere halve finale, als topfavoriet Bayer Leverkusen en Fortuna Düsseldorf het tegen elkaar opnemen.

