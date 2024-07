BBC schakelt plotseling over naar Joep Schreuder tijdens interview Gareth Southgate

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Joep Schreuder. De NOS-verslaggever was zelden zo onbedoeld het middelpunt van de aandacht als tijdens de finale-uitzending van de BBC.

Schreuder, die erom bekendstaat graag in beeld te zijn tijdens zijn interviews met spelers, had direct na afloop de eer om Spanje-aanvoerder Álvaro Morata te interviewen. Een schakelfout van de BBC zorgde er echter voor dat het interview van bondscoach Gareth Southgate werd onderbroken voor Schreuders kunstje. Dat zorgde voor de nodige hilariteit op X.

Nadat Morata en Schreuder kort in beeld waren, schakelde de BBC terug naar de studio. Daar reageerde presentator Gary Lineker verbaasd. “Oh, we zijn in beeld! We waren net aan het kletsen. Dat was een kort interview. We hadden een klein probleempje.” Vervolgens werd het langverwachte interview van Southgate alsnog volledig uitgezonden.

Onder meer journalist Jean-Paul Rison reageert op het spraakmakende televisiemoment, dat ook in Engeland de tongen losmaakt. “Tientallen miljoenen Engelsen gejoeprolled. You love to see it.” Ook Casper Raymakers, een van de makers van Heracles TV, heeft genoten. “De Engelse natie zit klaar voor de reactie van Southgate en zit plots naar Joep Schreuder te kijken die Morata interviewt in het Spaans. Wat een avond.”

