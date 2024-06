Bayern München haalt toptarget binnen en lijkt De Ligt naar de uitgang te werken

Bayern München gaat zich versterken met Hiroki Ito, zo meldt Florian Plettenberg woensdagavond. De centrumverdediger van VfB Stuttgart gaat voor circa dertig miljoen euro de overstap maken naar Beieren. De ploeg van trainer Vincent Kompany troeft daarmee onder meer Tottenham Hotspur af.

De journalist van de Duitse tak van Sky Sport verzekert dat der Rekordmeister voldoet aan de afkoopclausule die Ito in zijn contract had staan. Ito moest zelf ook nog akkoord gaan met een overstap, maar de Japanner wil graag spelen voor Bayern München. Hij gaat voor vijf jaar tekenen.

Daarmee is de transferhonger van de Zuid-Duitsers nog niet gestild, want volgens de berichtgeving is de club ook nog in gesprek met Jonathan Tah, verzekert Plettenberg. De 28-jarige Duitser moet worden losgeweekt bij Bayer Leverkusen, waar hij nog een contract heeft tot medio 2025.

De nadrukkelijke zoektocht naar nieuwe centrumverdedigers lijkt slecht nieuws voor Matthijs de Ligt, die Bayern München bij een acceptabel bod zeker bereid is te verkopen.

Naar verluidt zou Kompany meer vertrouwen hebben in Dayot Upamecano, de voornaamste concurrente van de Nederlander. Aan de andere kant drukt het loon van De Ligt fors op de salarishuishouding, waardoor een vertrek financieel niet slecht uitkomt.

Bovendien zou De Ligt, die nog tot medio 2027 vastligt, nu nog voor een fraai bedrag verkocht kunnen worden. De toekomst voor de voormalig Ajacied is in ieder geval onzekerder geworden door het aantrekken van Ito en de nadrukkelijke interesse in Tah.

Ito stond afgelopen jaar nog hoog op het verlanglijstje van Sven Mislintat, voormalig technisch directeur bij Ajax. Hoewel er meerdere gesprekken werden gevoerd, bleek de Japans international niet haalbaar.