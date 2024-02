Bayer Leverkusen wint mede dankzij knal van 110 kilometer per uur

Bayer Leverkusen heeft een volgende stap richting de Duitse landstitel gezet. De ploeg van trainer Xabi Alonso won zaterdagmiddag met 0-2 op bezoek bij SV Darmstadt. Nathan Tella was de grote man aan de zijde van die Werkself met twee treffers. Dankzij de zege staat Leverkusen nu eerste met 52 punten uit 20 duels, terwijl Darmstadt de hekkensluiter is met slechts 11 punten. Bayern M√ľnchen, dat zaterdag ook won, volgt op twee punten van Leverkusen.

Aan de kant van Leverkusen moest Alonso het nog altijd stellen zonder de aan zijn lies geblesseerde Victor Boniface. Zijn plek in de punt van de aanval werd ingenomen door Borja Iglesias, die daarmee zijn eerste minuten maakte voor de club. Jeremie Frimpong moest het stellen met een reserverol; Tella mocht het vanaf de aftrap laten zien.

Na een kwartier spelen kreeg Leverkusen de kans om de score te openen. Een diepe bal van achteruit kwam terecht bij Alejandro Grimaldo, die in √©√©n keer teruggaf op de vogelvrije Adam Hlozek. De Tsjech schoot met links enkele centimeters naast het doel van Darmstadt-goalie Marcel Schuhen. Ook Darmstadt liet zich gelden. Zo leverde een scherpe counteraanval net niets op en schoot Luca Pfeiffer na een vlotte aanval op Lukas Hr√°deck√Ĺ.

Leverkusen beschikt over meer individuele kwaliteit en dat kwam ook tot uiting in een vlotte aanval. Grimaldo zette uitstekend voor bij de tweede paal, waar Tella opdook en overtuigend raak kopte: 0-1. Hoewel Darmstadt met name via Pfeiffer nog enkele keren gevaarlijk werd, bleef Leverkusen de bovenliggende partij. De bezoekers probeerden het met name via de vleugels, al slaagden zij er voor rust niet meer in om voor de tweede keer van de middag te scoren.

Na de onderbreking toonde Darmstadt de nodige aanvallende intenties, maar al snel wist Leverkusen de score te verdubbelen. Florian Wirtz genoot iets te veel ruimte en legde af aan de rechterkant van de zestien, waar Tella de bovenhoek vond met een verwoestende uithaal: 0-2. Vlak na de treffer bleek dat de bal met 110 kilometer per uur het doel in was gevlogen.

Leverkusen had het duel daarna volledig onder controle, al leek Darmstadt recht te hebben op een vrije trap op de rand van de zestien, die het niet kreeg. Aan de andere kant was Wirtz dicht bij een wereldgoal, ware het niet dat het prachtige schot van de nummer 10 op de lat uiteenspatte.

Beide ploegen werden in de slotfase hier en daar gevaarlijk. De scherpte ontbrak echter bij de uitploeg, terwijl het bij Darmstadt aan kwaliteit ontbeerde. Zo won Leverkusen uiteindelijk eenvoudig en doet het goede zaken in de strijd om de titel.

