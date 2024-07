Basisspeler van Oranje tegen Roemenië mist mogelijk Turkije door knieklachten

Het is vooralsnog onduidelijk of Ronald Koeman zaterdag kan beschikken over Steven Bergwijn, zo vertelt de bondscoach in gesprek met de NOS. De vleugelspits heeft knieklachten overgehouden aan het duel met Roemenië (0-3 winst) en het is nog maar de vraag of hij tegen Turkije in actie kan komen.

De 26-jarige aanvaller is niet ongeschonden uit het duel met Roemenië gekomen. "Zaterdagochtend nemen we een beslissing”, vertelt Koeman vrijdag.

Bergwijn trainde vandaag aan het begin van de training apart met kracht- en conditietrainer René Wormhoudt. Naar verluidt had de aanvaller van Ajax last van zijn knie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Daarna sloot hij bij de groep aan. "Morgenochtend hebben we nog een activatietraining", besluit Koeman. "We wachten de reactie af. Ik ga ervan uit dat hij fit is."

Eerder op de vrijdag werd al bekend dat Koeman zeker niet zal kunnen beschikken over de zieke Ian Maatsen. De verdediger reisde ook niet mee naar Berlijn, waar de kwartfinale tegen Turkije gespeeld wordt.

Op de persconferentie daags voor de ontmoeting met de Turken laat Koeman overigens weten dat Jerdy Schouten en Nathan Aké volledig fit zijn. Het duo kampte met lichte klachten en werd tegen de Roemenen vroegtijdig naar de kant gehaald.

Verder wordt duidelijk dat de oefenmeester geen of weinig wijzigingen gaat doorvoeren ten opzichte van de wedstrijd in de achtste finale. "We gaan uit van onze eigen kracht."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties