Basisrentree van Ansu Fati bij FC Barcelona eindigt dankzij Dani Olmo in belangrijke overwinning

FC Barcelona heeft dinsdagavond de derde competitiezege op rij geboekt. RCD Mallorca werd in eigen huis met 1-0 verslagen dankzij een doelpunt van Dani Olmo. Barça vergroot de voorsprong op nummer twee Real Madrid daardoor voor even weer naar zeven punten. De Koninklijke heeft wel één wedstrijd minder gespeeld.

Ansu Fati begon voor het eerst in 184 dagen weer eens in de basis bij Barcelona. Het was pas de tweede basisplek van de dribbelaar onder Hansi Flick. Frenkie de Jong zat op de bank. Daar zaten ook onder meer Pau Cubarsí, Raphinha en Jules Koundé.

De grootste kansen in het eerste bedrijf waren voor de thuisploeg. Onder meer Lamine Yamal en Olmo probeerden de openingstreffer op het scorebord te zetten. Dat lukte niet door goede reddingen van Mallorca-doelman Leo Román. De grootste mogelijkheid kwam in de eerste helft op naam van Ronald Araújo.

Gavi raakte een minuut voor de kans van Araújo de paal nadat zijn afstandsschot van richting werd veranderd. De daaropvolgende corner werd kort genomen. Yamal kwam naar binnen en nam het vijandelijke doel onder vuur, maar zag dat Román zijn inzet keerde.

De Spanjaard tikte dat schot zo voor de voeten van Araújo. De Uruguayaanse verdediger hoefde de bal op de vijfmeterlijn alleen maar in het doel te schuiven, maar schoot naast. Daardoor bleef de stand 0-0. De bezoekers dachten op slag van rust op 0-1 te komen via Mateu Morey. De rechtsback verschalkte Wojciech Szczęsny met een goed schot, maar stond in aanloop naar die treffer nét buitenspel.

Beide elftallen gingen daardoor zonder doelpunten aan de thee. Na de start van het tweede bedrijf duurde het slechts veertig seconden voordat Barça op voorsprong kwam. Olmo kreeg de bal aan de rechterkant van het zestienmetergebied van Eric García, maakte een lichaamsschijnbeweging en trof daarna doel in de verre hoek: 1-0.

De doelpuntenmaker en Fati werden er na een uur uitgehaald voor Raphinha en Fermín López. Yamal kreeg tien minuten voor tijd nog een gigantische kans op de 2-0, maar wist Román niet te verschalken. De goalie was in de slotfase nog een aantal keer belangrijk. De Jong viel in de 86ste minuut in.